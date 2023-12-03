https://sputnikarabic.ae/20231203/علماء-يدرسون-عكس-أعراض-السكري--1083703736.html

علماء يدرسون "عكس" أعراض السكري

علماء يدرسون "عكس" أعراض السكري

ناقش مجموعة من الخبراء في الآونة الأخيرة، ما إذا كان التعافي الدائم من مرض السكري ممكنًا في العالم الحقيقي، وذلك في الاجتماع السنوي لهذا العام للجمعية... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T11:04+0000

2023-12-03T11:04+0000

2023-12-03T11:04+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وقال البروفيسور روي تايلور من جامعة نيوكاسل في المملكة البريطانية، مؤيدًا لهذا الاقتراح: "من خلال سلسلة الدراسات التي تم فيها إخضاع الأشخاص المصابين بداء السكري (من النوع 2) لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فقد أظهر أن التعافي الدائم من مرض السكري (من النوع 2) أمر ممكن بالفعل في الواقع.وأظهر أيضًا أن مرض السكري (من النوع 2) ينجم عن زيادة الدهون في الكبد والبنكرياس، وفقدان هذه الدهون داخل الأعضاء هو مفتاح الشفاء. وقد أثبت هذا أنه إذا تم الحفاظ على فقدان الوزن، فيمكن عكس مرض السكري من النوع 2 لمدة ستة أشهر على الأقل.تم تصميم تجربة "دايريكت"، من قبل مجموعة من المختصين، شارك 298 شخصًا مصابًا بداء السكري (من النوع 2) في هذه التجربة، والتي تضمنت اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمدة 12 أسبوعًا، يليه دعم الحفاظ على فقدان الوزن.تؤدي استعادة الوزن إلى عودة زيادة الدهون في الكبد، وزيادة تصدير الدهون من الكبد، وانخفاض وظيفة خلايا بيتا.لقد ألهمت نتائج "دايركت" برنامجًا وطنيًا للتعافي في بريطانيا، حيث يتم استخدام نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لتعزيز فقدان الوزن وبالتالي عكس مرض السكري (من النوع 2).

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