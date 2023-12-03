https://sputnikarabic.ae/20231203/فرنسا-مقتل-شخص-وإصابة-2-في-هجوم-قرب-برج-إيفل-1083698117.html

فرنسا.. مقتل شخص وإصابة 2 في هجوم قرب برج إيفل

فرنسا.. مقتل شخص وإصابة 2 في هجوم قرب برج إيفل

ألقت الشرطة الفرنسية، مساء أمس السبت، القبض على رجل يشتبه في قيامه بقتل ‏شخص وإصابة اثنين آخرين، في هجوم بسكين ومطرقة وسط باريس.‏ 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T06:41+0000

2023-12-03T06:41+0000

2023-12-03T06:41+0000

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، تم التقاطها في مكان الحادث، وصول سيارات الشرطة والإسعاف وفرقة إطفاء باريس، مع تحويل حركة المرور الكثيفة بعيدا، كما تم إنشاء العديد من الأطواق.وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، للصحفيين في مكان الحادث، إن الهجوم وقع في بئر حكيم، بالقرب من برج إيفل.وأشار إلى أن الرجل المعتقل، هو مواطن فرنسي معروف سابقا لدى أجهزة المخابرات، وقال دارمانين في ولد في فرنسا عام 1997، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط "لعمل عنيف"، وكان معروفا لدى أجهزة المخابرات بأنه يعاني من “اضطرابات نفسية خطيرة”.وتابع أن رجلا - وهو سائح ألماني ولد في الفلبين - قُتل في الهجوم، بينما أصيب اثنان آخران بجروح لا تهدد حياتهما.وأضاف وزير الداخلية الفرنسية، أن أحد ضباط الشرطة الذين تواجدوا في مكان الحادث استخدم مسدسا صاعقا لتحييد المهاجم، وأن حياته ليست في خطر.من ناحيته، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، وقال إن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب سيجري تحقيقا.وكتب ماكرون في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) في الساعات الأولى من يوم الأحد: “أرسل كل التعازي لعائلة وأحباء المواطن الألماني الذي توفي هذا المساء”.وأكد أن "مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب سيكون مسؤولا في الوقت الحالي عن تسليط الضوء على هذا الأمر، حتى يمكن تحقيق العدالة باسم الشعب الفرنسي"، وفق قوله.

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