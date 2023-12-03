https://sputnikarabic.ae/20231203/قتلى-وجرحى-في-استهداف-إسرائيلي-لبوابة-مستشفى-كمال-عدوان-شمالي-قطاع-غزة-1083719679.html
قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لبوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لبوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
استهدف الجيش الإسرائيلي، منتصف ليل الأحد، بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T23:12+0000
2023-12-03T23:12+0000
2023-12-03T23:12+0000
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ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش قوله بأن "الاحتلال يحاول التقدم باتجاه مستشفى كمال عدوان لمحاصرته، وهناك عشرات الشهداء في ساحة المستشفى لا نستطيع دفنهم".ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المنازل السكنية والبنية التحتية لقطاع غزة حيث أسفر قصف إسرائيلي مساء اليوم عن اشتعال النيران بمحطة وقود السنافور في حي التفاح بمدينة غزة، كما أوقع عددا من القتلى والمصابين بعضهم من عناصر الدفاع المدني.في السياق ذاته، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مخبز البركة وجمعية دار اليتيم في شارع البيئة بدير البلح، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية للقطاع.كما سقط 9 قتلى وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الجزار بحي التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-كتيبة-الشاطئ-التابعة-لـحماس--1083719351.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لبوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
استهدف الجيش الإسرائيلي، منتصف ليل الأحد، بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش قوله بأن "الاحتلال يحاول التقدم باتجاه مستشفى كمال عدوان لمحاصرته، وهناك عشرات الشهداء في ساحة المستشفى لا نستطيع دفنهم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المنازل السكنية والبنية التحتية لقطاع غزة حيث أسفر قصف إسرائيلي مساء اليوم عن اشتعال النيران بمحطة وقود السنافور في حي التفاح بمدينة غزة، كما أوقع عددا من القتلى والمصابين بعضهم من عناصر الدفاع المدني.
في السياق ذاته، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مخبز البركة وجمعية دار اليتيم في شارع البيئة بدير البلح، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية للقطاع.
كما سقط 9 قتلى وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الجزار بحي التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس
في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.