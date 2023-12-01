https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-يستأنف-القتال-ضد-حماس-في-قطاع-غزة--عاجل-1083640174.html
الجيش الإسرائيلي يستأنف القتال ضد "حماس" في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يستأنف القتال ضد "حماس" في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T05:39+0000
2023-12-01T05:39+0000
2023-12-01T06:07+0000
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تليغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).وأعربت حركة "حماس" عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
https://sputnikarabic.ae/20231201/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تدعم-فكرة-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1083639352.html
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غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يستأنف القتال ضد "حماس" في قطاع غزة
05:39 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 01.12.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تليغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، أنه تم تمديد الهدنة ليوم واحد، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا.
وأعربت حركة "حماس" عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".
ودخلت الهدنة
الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.