https://sputnikarabic.ae/20231203/نتائج-زيارة-رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-لموسكو-1083714385.html

نتائج زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لموسكو

نتائج زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لموسكو

عاد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، من روسيا، بعد زيارة تعد هي الأولى من نوعها له منذ توليه رئاسة المجلس، وذلك عقب زيارة قام بها للولايات... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T16:48+0000

2023-12-03T16:48+0000

2023-12-03T16:48+0000

أخبار ليبيا اليوم

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101361/32/1013613241_0:18:4268:2419_1920x0_80_0_0_3778d412d9c01563fb09322b2ac105da.jpg

رحلات دولية قام بها رئيس المجلس الأعلى للدولة في مدة قصيرة منذ توليه رئاسة المجلس فهل ستساهم هذه الزيارات في حل الأزمة الليبية؟وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي حسام الدين العبدلي: "لا شك أن زيارة محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة تعد زيارة مهمة، تأتي في إطار التعاون المشترك الليبي الروسي، كما إنها جاءت بعد المبادرة الخماسية التي أدلى بها المبعوث الاممي عبدالله باتيلي للأطراف السياسية في ليبيا".البحث عن الدور الروسيوتابع في تصريحه لـ"سبوتنيك": "هذه الزيارة جاءت في وقت حساس قبل اتخاذ أي خطوات من الأطراف السياسية في ليبيا".واعتبر العبدلي وجود روسيا مهما في لملة الأطراف السياسية الليبية، خاصة وأن روسيا لم تكن موجودة في حوارات سابقة مثل الصخيرات وجنيف وتونس، وإن كل من يتواجد في الساحة هم من الدول الغربية.وأكد العبدلي إن انفتاح طرابلس على موسكو سوف يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، ويمنع أي تقسيم سياسي، وهذا ما تمت ملاحظته من محاولات الغرب بالاستحواذ على طرابلس وغرب ليبيا أو محاولاتهم الإظهار بأن طرابلس موالية لهم، ولكنه أكد أن الحقيقة تأتي على عكس ذلك، وذلك لأن الليبيين سوف يدعمون أي دولة تساهم في استقرار بلادهم وخاصة روسيا.واعتبر أن "ما يظهره تكالة يعد أمرا مختلفا عن ما يظهره خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، على الرغم من وجود اختلاف سياسي بين تكالة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إلا أن عالم السياسة لا يستطيع أحد التكهن بأحداثها، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة لعقيلة صالح إلى تركيا، وهذا حسب معلوماته بان هناك دعوة موجهة من الرئاسة التركية، وتكالة ذهب إلى روسيا وهذا يدل على أن هناك عدة أمور تبشر بالخير".جهود دوليةوفي هذا السياق قال المحلل السياسي محمد محفوظ لـ"سبوتنيك"، إن هذه الزيارات بدأت بتركيا والولايات المتحدة وروسيا، وبما أن تكالة حديث عهد يجب عليه فتح قنوات تواصل مع هذه الأطراف الدولية الفاعلة في الشأن الليبي.ويعتقد محفوظ أن "هذه الزيارات قد لا تغير شيئا من قناعات هذه الدول تجاه الأوضاع في ليبيا"، معتبرا أن "تكالة لا يملك أي وسائل ضغط، أو قدرات لإقناع هذه الأطراف الدولية بلعب دور ما أو تغيير رؤية ما".وأضاف أن "هذه الزيارة لا تنتج أي شيء لأن المسالة معقدة أكثر من ذلك بكثير، ووصف التحركات التي يقوم بها تكالة جاءت على خلاف التحركات التي كان يقوم بها خالد المشري الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة".وقال محفوظ إن "هناك حالة شكوك محلية ودولية بالتساؤل حول مسألة تحركات تكالة هل تعبر عن وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة أم تعبر عن وجهة نظر معينة، أو تعبر عن وجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية باعتباره حليفا لها".واصفا أن "هذه المسألة تضعف من موقف تكالة خاصة عندما يلتقي بالأطراف الدولية، وأن هذا السبب يمكن الاستنتاج من خلاله بأن هذه الزيارات لن تغير شيء بشكل أو بآخر".

https://sputnikarabic.ae/20231201/وزير-الاستثمار-في-الحكومة-الليبية-لـسبوتنيك-ننتظر-عودة-الشركات-الروسية-لاستئناف-عملها-في-ليبيا-1083642009.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/رئيس-مجلس-المنافسة-الليبي-لـسبوتنيك-روسيا-لديها-فرصة-كبيرة-جدا-للاستثمار-في-ليبيا-بهذه-المجالات-1082115324.html

https://sputnikarabic.ae/20230930/السفارة-الروسية-في-ليبيا-تسخر-من-تحذير-واشنطن-لحفتر-والقادة-الليبيين-من-التقارب-مع-روسيا-1081524331.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي