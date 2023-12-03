https://sputnikarabic.ae/20231203/هنغاريا-لا-نريد-التدخل-في-الخلافات-السياسية-الداخلية-في-أوكرانيا-1083697117.html
هنغاريا: لا نريد التدخل في الخلافات السياسية الداخلية في أوكرانيا
هنغاريا: لا نريد التدخل في الخلافات السياسية الداخلية في أوكرانيا
أعلن وزير الدولة الهنغاري للاتصالات الدولية والعلاقات، زولتان كوفاكس، أن بلاده لا تريد التدخل في الخلافات السياسية الداخلية في أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T04:34+0000
2023-12-03T04:34+0000
2023-12-03T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هنغاريا
أخبار أوكرانيا
روسيا
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بودابست - سبوتنيك. وكتب كوفاكس على شبكة التواصل الاجتماعي تعليقا على رسالة جهاز الأمن الأوكراني، "هنغاريا لا تريد التدخل في المشاحنات السياسية الداخلية للرئيس زيلينسكي. هذه الخلافات السياسية تظهر أيضا أن أوكرانيا اليوم ليست مستعدة بعد لعضوية الاتحاد الأوروبي".وأوصت الاستخبارات الأوكرانية، أمس السبت، البرلمان الأوكراني بعدم السماح للرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، بالخروج من البلاد لمنعه من عقده لقاء مع أوربان.وقال بوروشينكو يوم الجمعة الماضي، إن حرس الحدود الأوكراني لم يسمحوا له بالخروج من البلاد، ووفقا له، كان لديه اجتماعات عمل مخطط لها في وارسو وواشنطن.وفي وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عدم طرح مسألة بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال القمة في ديسمبر، لأنه من الواضح مقدما أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء.
https://sputnikarabic.ae/20231202/عمدة-كييف-يتهم-زيلينسكي-بالانزلاق-إلى-الاستبداد-1083689295.html
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هنغاريا, أخبار أوكرانيا, روسيا
هنغاريا, أخبار أوكرانيا, روسيا
هنغاريا: لا نريد التدخل في الخلافات السياسية الداخلية في أوكرانيا
أعلن وزير الدولة الهنغاري للاتصالات الدولية والعلاقات، زولتان كوفاكس، أن بلاده لا تريد التدخل في الخلافات السياسية الداخلية في أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه الخلافات تثبت مرة أخرى أن كييف غير مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
بودابست - سبوتنيك. وكتب كوفاكس على شبكة التواصل الاجتماعي تعليقا على رسالة جهاز الأمن الأوكراني، "هنغاريا لا تريد التدخل في المشاحنات السياسية الداخلية للرئيس زيلينسكي. هذه الخلافات السياسية تظهر أيضا أن أوكرانيا اليوم ليست مستعدة بعد لعضوية الاتحاد الأوروبي
".
وأوصت الاستخبارات الأوكرانية، أمس السبت، البرلمان الأوكراني بعدم السماح للرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، بالخروج من البلاد لمنعه من عقده لقاء مع أوربان.
وقال بوروشينكو يوم الجمعة الماضي، إن حرس الحدود الأوكراني لم يسمحوا له بالخروج من البلاد، ووفقا له، كان لديه اجتماعات عمل مخطط لها في وارسو وواشنطن.
وفي وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عدم طرح مسألة بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على جدول أعمال القمة في ديسمبر، لأنه من الواضح مقدما أنه لن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء.