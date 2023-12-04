https://sputnikarabic.ae/20231204/أسطول-كاسحات-الجليد-النووية-الروسي-1083741226.html
أسطول كاسحات الجليد النووية الروسي
أسطول كاسحات الجليد النووية الروسي
أسطول الكاسحات النووية الروسي
2023-12-04T14:13+0000
2023-12-04T14:13+0000
2023-12-04T14:18+0000
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أخبار روسيا اليوم
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ومن المقرر أن تدخل الكاسحة "ياقوتيا" الخدمة في عام 2024، والكاسحة الرئيسية "روسيا"، والتي من المقرر أن تكتمل في عام 2027.يُذكر أنه في 3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، تحتفل روسيا بيوم أسطول كاسحات الجليد النووية. يجري إحياء هذه الذكرى منذ عام 1959 عندما قام الاتحاد السوفيتي بتشغيل أول كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية في العالم "لينين".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسطول الكاسحات النووية الروسي
أسطول الكاسحات النووية الروسي
أسطول كاسحات الجليد النووية الروسي
14:13 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 14:18 GMT 04.12.2023)
روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك أسطولًا من كاسحات الجليد النووية، وتقوم حاليًا بتشغيل سبع سفن. وهذه المرة، قامت "سبوتنيك" بتجميع رسم بياني يلخص خصائص خمس سفن: "أركتيكا" و"يامال" و"تيمير" و"ياقوتيا" و"روسيا".
ومن المقرر أن تدخل الكاسحة "ياقوتيا" الخدمة في عام 2024، والكاسحة الرئيسية "روسيا"، والتي من المقرر أن تكتمل في عام 2027.
يُذكر أنه في 3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، تحتفل روسيا بيوم أسطول كاسحات الجليد النووية. يجري إحياء هذه الذكرى منذ عام 1959 عندما قام الاتحاد السوفيتي بتشغيل أول كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية في العالم "لينين".