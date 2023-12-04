https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-تعليق-مفاوضات-جدة-بعد-فشل-الاتفاق-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-1083748606.html

إعلام: تعليق مفاوضات جدة بعد فشل الاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع

إعلام: تعليق مفاوضات جدة بعد فشل الاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع

غادر وفدا التفاوض السوداني منبر جدة، بعد تعثر جولة المفاوضات وتعليقها بين الجيش السوداني والدعم السريع. 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T18:04+0000

2023-12-04T18:04+0000

2023-12-04T18:04+0000

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وأفاد موقع "سودان تريبيون"، بأن "الوساطة السعودية الأمريكية في منبر جدة، قررت تعليق جولة التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى أجل غير مسمى على أن يغادر الوفدان لإجراء مشاورات مع القيادة بعد إخفاق الأطراف في تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنهاء الوجود العسكري في المدن الرئيسية".ونقل الموقع السوداني، عن مصادر قولها إن "المفاوضات تعثرت بعد فشل الطرفين في التفاهم على مطلب الجيش الخاص بخروج الدعم السريع من الأعيان المدنية، وإنهاء المظاهر العسكرية في الطرقات والمدن، الأمر الذي رفضه مفاوضو الدعم السريع وتمسكوا بالإبقاء على الارتكازات ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بالعاصمة".ولم تصدر عن الوساطة الأمريكية السعودية أي توضيحات بشأن تعليق الجولة حتى الآن.وكانت السعودية والولايات المتحدة أعربتا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن أسفهما لعدم توصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مؤكدين التزام طرفي الصراع في السودان بتيسير مرور المساعدات.وقال بيان عن محادثات جدة نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن العمل في محادثات جدة تركز على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات. وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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https://sputnikarabic.ae/20231026/السعودية-تدعو-طرفي-النزاع-في-السودان-إلى-الالتزام-بإعلان-جدة-1082480853.html

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