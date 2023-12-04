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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/القوات-الروسية-تستهدف-بضربات-دقيقة-معدات-الجيش-الأوكراني-في-اتجاه-خيرسون-فيديو-1083748312.html
القوات الروسية تستهدف بضربات دقيقة معدات الجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون... فيديو
القوات الروسية تستهدف بضربات دقيقة معدات الجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات توثق تدمير معدات وذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية ومحطات اتصالات في مقاطعة خيرسون. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T17:21+0000
2023-12-04T17:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع أن الضربات دمرت مدفعين ذاتيي الحركة، ومدافع هاوتزر غربية الصنع مع أطقمها وذخيرتها، بالإضافة إلى محطة اتصالات مموهة على الضفة اليمنى من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.وتم التقاط المشاهد من قبل الجهات المختصة بالاستطلاع التابعة للقوات الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري و5 قطع من المعدات العسكرية.وقالت الوزارة، في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 24 و93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات".
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف بضربات دقيقة معدات الجيش الأوكراني في اتجاه خيرسون... فيديو

17:21 GMT 04.12.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenseضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات توثق تدمير معدات وذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية ومحطات اتصالات في مقاطعة خيرسون.
وأوضحت الدفاع أن الضربات دمرت مدفعين ذاتيي الحركة، ومدافع هاوتزر غربية الصنع مع أطقمها وذخيرتها، بالإضافة إلى محطة اتصالات مموهة على الضفة اليمنى من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وتم التقاط المشاهد من قبل الجهات المختصة بالاستطلاع التابعة للقوات الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، في اتجاه دونيتسك بلغت ما يصل إلى 300 عسكري و5 قطع من المعدات العسكرية.
وقالت الوزارة، في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواءين الميكانيكيين 24 و93 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، وناقلتي جند مدرعتين وثلاث سيارات".
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