https://sputnikarabic.ae/20231204/القيادة-المركزية-الأمريكية-قاعدة-الرميلان-في-سوريا-تعرضت-لهجوم-بـ15-صاروخا-قادمة-من-العراق-1083756136.html

القيادة المركزية الأمريكية: تعرض قاعدة "الرميلان" في سوريا لهجوم بـ15 صاروخا قادمة من العراق

القيادة المركزية الأمريكية: تعرض قاعدة "الرميلان" في سوريا لهجوم بـ15 صاروخا قادمة من العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء أمس الاثنين، أن قاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا في سوريا تعرضت لهجوم بـ15 صاروخًا من العراق، مشيرة إلى أنه لم تقع... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T23:00+0000

2023-12-04T23:00+0000

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وقالت القيادة المركزية في منشور عبر منصة "إكس": "في تمام الساعة 2:15 مساءً في 3 ديسمبر، تم إطلاق 15 صاروخًا بقطر 122 مم من العراق على قاعدة الولايات المتحدة قاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا. لم تحدث إصابات للأفراد أو أضرار للمعدات".وأضاف المنشور أن فرقة المهام المشتركة حددت نقطة الإطلاق، والتي اتضح أنها شاحنة وقود تم تعديلها لإطلاق ما يصل إلى 20 صاروخًا، وقامت بتقديم هذه المعلومات إلى قوات الأمن العراقية للتحقيق في الموقع.وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن قوات التحالف الذي تقودها الولايات المتحدة قد قتلت خمسة أشخاص كانوا يعتزمون إطلاق طائرة مسيرة في منطقة كركوك في العراق خلال نهاية الأسبوع.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".

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