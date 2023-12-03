https://sputnikarabic.ae/20231203/فصائل-عراقية-تستهدف-قاعدة-خراب-الجير-الأمريكية-شمال-شرقي-سوريا-بالصواريخ--1083708826.html

فصائل عراقية تستهدف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرقي سوريا بالصواريخ

فصائل عراقية تستهدف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرقي سوريا بالصواريخ

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الأحد، استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرقي سوريا بالصواريخ، وذلك "ردًا على استمرار العمليات العسكرية... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T13:42+0000

2023-12-03T13:42+0000

2023-12-03T13:42+0000

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وجاء في بيان لـ"المقاومة الإسلامية" في العراق: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي خراب الجير شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، وتحقيق أصابت أهدافها بشكل مباشر".وكانت "المقاومة الإسلامية" في العراق قد أعلنت بوقت سابق اليوم الأحد، استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل الدولي شمالي العراق، "ردًا على استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة".وفي وقت سابق، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، أكد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، هبوط طائرة شحن عسكرية كبيرة تابعة للجيش الأمريكي في قاعدته اللاشرعية "خراب الجير" بريف بلدة الرميلان النفطية شمالي شرقي الحسكة، بالقرب من الحدود العراقية، تحمل معدات متطورة من ضمنها أسلحة مضادة للطائرات وذخائر ومواد لوجستية.وقال المراسل: "المعدات العسكرية تأتي لحماية القاعدة التي تعرضت لأكثر من 7 هجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية التي تبنتها المقاومة الإسلامية العراقية تحت حملة (الانتقام لغزة)، خلال الأسابيع الماضية والتي أدت لوقوع خسائر بشرية ومادية فيها".ويشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".

https://sputnikarabic.ae/20231202/فصائل-عراقية-تستهدف-قاعدة-أمريكية-في-مطار-أربيل-بطائرة-مسيرة-1083696115.html

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رصد عسكري, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى