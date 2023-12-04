https://sputnikarabic.ae/20231204/بروغرس-إم-إس-25-تلتحم-بالجزء-الروسي-من-محطة-الفضاء-الدولية-1083737800.html

"بروغرس إم إس-25" تلتحم بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية

"بروغرس إم إس-25" تلتحم بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية

يظهر في بث عرضته الشركة الفضائية الحكومية "روسكوسموس" أن سفينة الشحن "بروغرس إم إس-25" التحمت بوحدة "بويسك" الروسية، في محطة الفضاء الدولية. 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T12:25+0000

2023-12-04T12:25+0000

2023-12-04T12:25+0000

روسيا

الفضاء

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وقال متخصص من مركز مراقبة المهمة في موسكو: "إننا نلاحظ اتصالاً. اقتران".تم إطلاق الصاروخ مع المركبة الفضائية من الموقع الحادي والثلاثين في محطة "بايكونور" الفضائية في الساعة 12:25 بتوقيت موسكو في الأول من ديسمبر/كانون الأول. وبعد تسع دقائق، انفصلت المركبة "بروغرس إم إس-25" عن المرحلة الثالثة ودخلت مدارًا أرضيًا منخفضًا.قبل يومين، انفصلت سفينة "بروغرس إم إس-23" عن "بويسك"، لإفساح المجال للسفينة الجديدة. ومن المفترض أن تبقى"بروغرس إم إس-25" في المدار لمدة 179 يومًا.وجلبت السفينة أكثر من 2.5 طن من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك الوقود ومياه الشرب والنيتروجين. وبالإضافة إلى ذلك، قامت بتسليم معدات الموارد والمواد الغذائية والمنتجات الطبية والصحية.بالإضافة إلى ذلك، جلبت السفينة معدات للتجارب العلمية، وهذه المعدات هي حاضنة لدراسة تطور بيض السمان الجنيني في الفضاء الخارجي ومعدات لدراسة التآكل، وسيتم تركيبها في الفضاء الخارجي.والسفينة الجديدة هي الشاحنة الرابعة التي ترسلها روسيا إلى محطة الفضاء الدولية هذا العام.ويعمل في المحطة حاليًا رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، وكونستانتين بوريسوف، ورائدا فضاء "ناسا" لورال أوهارا وياسمين مغبيلي، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، أندرياس موجينسن، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، ساتوشي فوروكاوا.

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