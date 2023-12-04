https://sputnikarabic.ae/20231204/تشغيل-أكبر-مفاعل-اندماج-نووي-في-العالم-1083734459.html

تشغيل أكبر مفاعل "اندماج" نووي في العالم

تشغيل أكبر مفاعل "اندماج" نووي في العالم

تم افتتاح أكبر مفاعل اندماج نووي تجريبي في العالم، قيد التشغيل، في اليابان، يوم الجمعة الماضية، ويعتبر الاندماج تكنولوجيا لا تزال في مهدها، ولكن بعض العلماء... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T10:25+0000

2023-12-04T10:25+0000

2023-12-04T10:43+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083731908_204:0:2328:1195_1920x0_80_0_0_fe3f3b965c453128925da7d405345f37.jpg

ويختلف الاندماج عن الانشطار وهي التقنية المستخدمة حاليا في محطات الطاقة النووية، عن طريق دمج نواتين ذريتين بدلا من تقسيم واحدة.وتتألف الآلة من ستة طوابق، والموجودة في مستودع طائرات في مدينة ناكا شمالي طوكيو، من وعاء "توكاماك" على شكل كعكة دائرية معدة لاحتواء بلازما دوامية تم تسخينها إلى 200 مليون درجة مئوية (360 مليون درجة فهرنهايت).الهدف النهائي لكلا المشروعين هو دمج نوى الهيدروجين بالداخل لتكوين عنصر أثقل وهو الهيليوم، وإطلاق الطاقة على شكل ضوء وحرارة ومحاكاة العملية التي تحدث داخل الشمس.وقال نائب رئيس مشروع "جي تي- 60 إي آ"، سام ديفيس: "إن الجهاز سيقربنا من طاقة الاندماج".وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قدري سيمسون: "إن هذا المشروع (جي تي- 60 إي آ) هو "توكاماك" الأكثر تقدما في العالم"، واصفا بدء العمليات بأنه "علامة فارقة في تاريخ الاندماج".وأضاف سيمسون: "إن الاندماج النووي لديه القدرة على أن يصبح عنصرا رئيسيا في مزيج الطاقة في النصف الثاني من هذا القرن".ووصفت الحكومة الأمريكية النتيجة بأنها "إنجاز تاريخي" في السعي لإيجاد مصدر للطاقة النظيفة وغير المحدودة ووضع حد للاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي ينبعث منه الكربون والذي يتسبب بتغير المناخ.وعلى عكس الانشطار النووي، لا يحمل الاندماج النووي خطر وقوع حوادث نووية كارثية، مثل تلك التي شهدناها في فوكوشيما في اليابان عام 2011، وينتج نفايات مشعة أقل بكثير من محطات الطاقة الحالية، كما يقول مؤيدوها.

https://sputnikarabic.ae/20231203/الصين-تنتج-233-تريليون-كيلوواط-من-الطاقة-المتجددة-ما-بين-يناير-وأكتوبر-1083717271.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم