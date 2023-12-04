https://sputnikarabic.ae/20231204/قوات-روسية-مجوقلة-تدمر-محطة-اتصالات-عسكرية-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1083721294.html
قوات روسية "مجوقلة" تدمر محطة اتصالات عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
قوات روسية "مجوقلة" تدمر محطة اتصالات عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المظليين الروس دمروا مدافع أوكرانية ومحطة اتصالات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، باستخدام مسيرة... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T05:24+0000
2023-12-04T05:24+0000
2023-12-04T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حددت أطقم طائرات الاستطلاع المسيرة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر مواقع إطلاق المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومحطات الاتصال التي يتم من خلالها إدارة الوحدات الأوكرانية، وبعد نقل إحداثيات الأهداف شنت القوات المحمولة جوا ضربات دقيقة باستخدام ذخيرة مسيرة "لانتسيت".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه "من خلال تشغيل "لانتسيت" بمهنية وكفاءة، دمر المشغلون مدفعين ذاتيي الحركة ومدفع "هاوتزر" غربي الصنع مع طاقمه وذخيرته، بالإضافة إلى محطة اتصالات مموهة".وأعلنت الوزارة، يوم أمس الأحد، أنه في اتجاه خيرسون، بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 عسكريًا، وست قطع من المعدات، بما في ذلك محطة "بوكوفل-إيه دي" للحرب الإلكترونية.
https://sputnikarabic.ae/20231204/الدفاع-الروسية-مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-35-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-على-محور-سفاتوفسك--1083720474.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات روسية "مجوقلة" تدمر محطة اتصالات عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المظليين الروس دمروا مدافع أوكرانية ومحطة اتصالات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، باستخدام مسيرة "لانتسيت".
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حددت أطقم طائرات الاستطلاع المسيرة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر مواقع إطلاق المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومحطات الاتصال التي يتم من خلالها إدارة الوحدات الأوكرانية، وبعد نقل إحداثيات الأهداف شنت القوات المحمولة جوا ضربات دقيقة باستخدام ذخيرة مسيرة "لانتسيت".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه "من خلال تشغيل "لانتسيت" بمهنية وكفاءة، دمر المشغلون مدفعين ذاتيي الحركة ومدفع "هاوتزر" غربي الصنع مع طاقمه وذخيرته، بالإضافة إلى محطة اتصالات مموهة".
وأعلنت الوزارة، يوم أمس الأحد، أنه في اتجاه خيرسون، بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 عسكريًا، وست قطع من المعدات، بما في ذلك محطة "بوكوفل-إيه دي" للحرب الإلكترونية.