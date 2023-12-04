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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/الدفاع-الروسية-مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-35-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-على-محور-سفاتوفسك--1083720474.html
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية من طراز "سو-35" تدمر محطة رادار أوكرانية على محور سفاتوفسك
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية من طراز "سو-35" تدمر محطة رادار أوكرانية على محور سفاتوفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "سو-35" دمرت محطة رادار تابعة للجيش الأوكراني على محور سفاتوفسك. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T02:29+0000
2023-12-04T02:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال إحدى الطلعات الجوية على محور سفاتوفسك، تم رصد موجات من محطة رادار معادية، واستهدافها بصاروخ جو أرض من طراز كا إتش-31، فيما اختفت موجات الرادار بعدما تم استهداف المحطة بالصاروخ الموجه".وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن انظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى صاروخين مضادين للطائرات "إس 200" وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع.وأوضحت الوزارة الدفاع في بيانها أنه " أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومنظومات الحرب الإلكترونية ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق بودكويتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسلافنوي، وبيلوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيشانيفكا وفينوغرادنوي في مقاطعة خيرسون، وفيربوفو في مقاطعة زابوروجي".كما تم إسقاط صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس- 200 تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، إضافة لصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، على حسب بيان الدفاع الروسية.في السياق ذاته، تم تدمير تجمعات القوى العاملة من اللواء الميكانيكي "63" ولواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحقول سيريبريانسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 عسكريًا ومركبتين.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الدفاع الروسية: مقاتلة روسية من طراز "سو-35" تدمر محطة رادار أوكرانية على محور سفاتوفسك

02:29 GMT 04.12.2023
© Sputnikمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة من طراز "سو-35" دمرت محطة رادار تابعة للجيش الأوكراني على محور سفاتوفسك.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال إحدى الطلعات الجوية على محور سفاتوفسك، تم رصد موجات من محطة رادار معادية، واستهدافها بصاروخ جو أرض من طراز كا إتش-31، فيما اختفت موجات الرادار بعدما تم استهداف المحطة بالصاروخ الموجه".
وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن انظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى صاروخين مضادين للطائرات "إس 200" وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع.
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وأوضحت الوزارة الدفاع في بيانها أنه " أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومنظومات الحرب الإلكترونية ثماني طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق بودكويتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسلافنوي، وبيلوغوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيشانيفكا وفينوغرادنوي في مقاطعة خيرسون، وفيربوفو في مقاطعة زابوروجي".
كما تم إسقاط صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز إس- 200 تم تحويلهما لضرب أهداف أرضية، إضافة لصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، على حسب بيان الدفاع الروسية.
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في السياق ذاته، تم تدمير تجمعات القوى العاملة من اللواء الميكانيكي "63" ولواء القوات الخاصة الثاني عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحقول سيريبريانسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 عسكريًا ومركبتين.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
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