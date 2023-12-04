https://sputnikarabic.ae/20231204/مسؤولون-عسكريون-أوكرانيون-يعترفون-بأن-النزاع-في-أوكرانيا-وصل-إلى-طريق-مسدود--1083746167.html

مسؤولون عسكريون أوكرانيون يعترفون بأن النزاع في أوكرانيا "وصل إلى طريق مسدود"

مسؤولون عسكريون أوكرانيون يعترفون بأن النزاع في أوكرانيا "وصل إلى طريق مسدود"

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، بأنه مع قدوم فصل الشتاء البارد جدا على الجبهة، يعترف المسؤولون الأوكرانيون بأن النزاع في أوكرانيا، قد "وصل إلى طريق مسدود". 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T15:49+0000

2023-12-04T15:49+0000

2023-12-04T15:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وأضافت الصحيفة: "مع بداية فصل الشتاء، عندما يصبح خط الجبهة متجمداً في مكانه، يعترف كبار المسؤولين العسكريين في أوكرانيا بأن الحرب وصلت إلى طريق مسدود".وأضاف كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "مينوتين 20" السويسرية: "زالوجني قال الحقيقة، وفي بعض الأحيان لا يريد الناس سماع الحقيقة".وأشار العمدة إلى أنه "لن يكون من الممكن إلى الأبد، الكذب على شعب أوكرانيا والشركاء الغربيين بشأن الوضع الحقيقي على الجبهة".وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بالوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-غربي-أمريكا-وبريطانيا-وضعتا-خطة-الهجوم-الأوكراني-بواسطة-لعبة-طاولة-1083744525.html

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