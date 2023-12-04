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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/مسؤولون-عسكريون-أوكرانيون-يعترفون-بأن-النزاع-في-أوكرانيا-وصل-إلى-طريق-مسدود--1083746167.html
مسؤولون عسكريون أوكرانيون يعترفون بأن النزاع في أوكرانيا "وصل إلى طريق مسدود"
مسؤولون عسكريون أوكرانيون يعترفون بأن النزاع في أوكرانيا "وصل إلى طريق مسدود"
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، بأنه مع قدوم فصل الشتاء البارد جدا على الجبهة، يعترف المسؤولون الأوكرانيون بأن النزاع في أوكرانيا، قد "وصل إلى طريق مسدود". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T15:49+0000
2023-12-04T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الصحيفة: "مع بداية فصل الشتاء، عندما يصبح خط الجبهة متجمداً في مكانه، يعترف كبار المسؤولين العسكريين في أوكرانيا بأن الحرب وصلت إلى طريق مسدود".وأضاف كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "مينوتين 20" السويسرية: "زالوجني قال الحقيقة، وفي بعض الأحيان لا يريد الناس سماع الحقيقة".وأشار العمدة إلى أنه "لن يكون من الممكن إلى الأبد، الكذب على شعب أوكرانيا والشركاء الغربيين بشأن الوضع الحقيقي على الجبهة".وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بالوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-غربي-أمريكا-وبريطانيا-وضعتا-خطة-الهجوم-الأوكراني-بواسطة-لعبة-طاولة-1083744525.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مسؤولون عسكريون أوكرانيون يعترفون بأن النزاع في أوكرانيا "وصل إلى طريق مسدود"

15:49 GMT 04.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، بأنه مع قدوم فصل الشتاء البارد جدا على الجبهة، يعترف المسؤولون الأوكرانيون بأن النزاع في أوكرانيا، قد "وصل إلى طريق مسدود".
وأضافت الصحيفة: "مع بداية فصل الشتاء، عندما يصبح خط الجبهة متجمداً في مكانه، يعترف كبار المسؤولين العسكريين في أوكرانيا بأن الحرب وصلت إلى طريق مسدود".

وأعرب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، يوم أمس الأحد، عن تأييده لتصريح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بأن "الجيش الأوكراني في وضع حرج على الجبهة".


وأضاف كليتشكو في مقابلة مع صحيفة "مينوتين 20" السويسرية: "زالوجني قال الحقيقة، وفي بعض الأحيان لا يريد الناس سماع الحقيقة".
وأشار العمدة إلى أنه "لن يكون من الممكن إلى الأبد، الكذب على شعب أوكرانيا والشركاء الغربيين بشأن الوضع الحقيقي على الجبهة".
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي: أمريكا وبريطانيا وضعتا "خطة الهجوم" الأوكراني بواسطة "لعبة طاولة"
14:54 GMT
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الجاري، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بالوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.

وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر من بدئه، صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه قد فشل". وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.

وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية، ذكرت أمريكا أن الهجوم سيستمر لأشهر، وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية. ومن جانبه، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن توريد "الذخائر العنقودية" لم يغير شيئًا في ساحة المعركة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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