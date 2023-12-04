https://sputnikarabic.ae/20231204/موسكو-تؤكد-تسجيل-أكثر-من-8-آلاف-جريمة-لنظام-كييف-ضد-المدنيين-1083749890.html

موسكو تؤكد تسجيل أكثر من 8 آلاف جريمة لنظام كييف ضد المدنيين

موسكو تؤكد تسجيل أكثر من 8 آلاف جريمة لنظام كييف ضد المدنيين

صرح رئيس المجلس الرئاسي الروسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فاليري فاديف، بأن المجلس جمع بالفعل بيانات لـ 8 آلاف و123 سلسلة من الجرائم التي ارتكبها... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T19:02+0000

2023-12-04T19:02+0000

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وأوضح فاديف خلال اجتماع أعضاء مجلس حقوق الإنسان الرئاسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "ويواصل المجلس إبلاغ المجتمع الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الأوكرانية والقوات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين في دونباس ونوفوروسيا".وأكد فاديف أن "المواد المتعلقة بجرائم القوات المسلحة الأوكرانية تحتوي على صور وبيانات إحصائية وروابط لأدلة فيديو، هي هجمات على أهداف مدنية ومدارس ومستشفيات ومراكز تسوق، ووصلت بالفعل إلى 8123 حلقة".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عملت الدول الغربية وأمريكا، على ضخ الأسلحة بما في ذلك القذائف العنقودية المحرمة دوليا، إلى أوكرانيا، وتسعى هذه الدول من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأشارت التقارير البريطانية بشكل خاص، إلى فوز جناح اليمين في الانتخابات الهولندية الشهر الماضي، إلى جانب أحدث حكم من المحكمة الألمانية، الذي قضى بالحد من الاقتراض الحكومي.

https://sputnikarabic.ae/20231204/الولايات-المتحدة-تعترف-بأن-تسليم-إف-16-لكييف-لن-يؤدي-إلى-النتيجة-المرجوة-1083749057.html

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