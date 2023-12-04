https://sputnikarabic.ae/20231204/الولايات-المتحدة-تعترف-بأن-تسليم-إف-16-لكييف-لن-يؤدي-إلى-النتيجة-المرجوة-1083749057.html

الولايات المتحدة تعترف بأن تسليم "إف-16" لكييف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة

الولايات المتحدة تعترف بأن تسليم "إف-16" لكييف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة

أفادت صحيفة غربية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن تسليم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا لن يحقق التفوق الجوي... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T18:09+0000

2023-12-04T18:09+0000

2023-12-04T18:38+0000

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وأوضحت الصحيفة أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق أي فائدة من هذه المقاتلات، وذلك لأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فعالة للغاية، وتدريب الطيارين يحتاج الكثير من الوقت.وأشارت الصحيفة إلى أن تسليم الطائرات باهظة الثمن، وكذلك تدريب الطيارين، سيستغرق عاما على الأقل ولن يؤثر على مسار الأحداث، مؤكدة أنه "حتى عدد قليل من الطائرات بقيمة 60 مليون دولار سوف يكون هدرا للأموال من دون نتيجة، وبدلا من ذلك، يمكن أن تذهب لشراء أنظمة النقل أو الدفاع الجوي أو الذخيرة".وقالت الخبيرة العسكرية الأمريكية، مايا كارلين، إن القوات الروسية ستستخدم الجيل الخامس من مقاتلات "سو-57" ضد طائرات "إف-16" الأمريكية في الصراع في أوكرانيا.وأفادت وسائل إعلام بريطانية مؤخرا، أن مخصصات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لأوكرانيا، البالغة 50 مليار يورو، معرّضة للخطر، بسبب فشل الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية مشتركة.وأشارت التقارير البريطانية بشكل خاص، إلى فوز جناح اليمين في الانتخابات الهولندية الشهر الماضي، إلى جانب أحدث حكم من المحكمة الألمانية، الذي قضى بالحد من الاقتراض الحكومي.

https://sputnikarabic.ae/20231204/مسؤولون-عسكريون-أوكرانيون-يعترفون-بأن-النزاع-في-أوكرانيا-وصل-إلى-طريق-مسدود--1083746167.html

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