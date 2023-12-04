عربي
https://sputnikarabic.ae/20231204/الولايات-المتحدة-تعترف-بأن-تسليم-إف-16-لكييف-لن-يؤدي-إلى-النتيجة-المرجوة-1083749057.html
الولايات المتحدة تعترف بأن تسليم "إف-16" لكييف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة
الولايات المتحدة تعترف بأن تسليم "إف-16" لكييف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة
أفادت صحيفة غربية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن تسليم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا لن يحقق التفوق الجوي... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T18:09+0000
2023-12-04T18:38+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
إف 16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/06/1058097297_56:0:2966:1637_1920x0_80_0_0_d943f149dd81f1c1df44ceb53613c297.jpg
وأوضحت الصحيفة أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق أي فائدة من هذه المقاتلات، وذلك لأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فعالة للغاية، وتدريب الطيارين يحتاج الكثير من الوقت.وأشارت الصحيفة إلى أن تسليم الطائرات باهظة الثمن، وكذلك تدريب الطيارين، سيستغرق عاما على الأقل ولن يؤثر على مسار الأحداث، مؤكدة أنه "حتى عدد قليل من الطائرات بقيمة 60 مليون دولار سوف يكون هدرا للأموال من دون نتيجة، وبدلا من ذلك، يمكن أن تذهب لشراء أنظمة النقل أو الدفاع الجوي أو الذخيرة".وقالت الخبيرة العسكرية الأمريكية، مايا كارلين، إن القوات الروسية ستستخدم الجيل الخامس من مقاتلات "سو-57" ضد طائرات "إف-16" الأمريكية في الصراع في أوكرانيا.وأفادت وسائل إعلام بريطانية مؤخرا، أن مخصصات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لأوكرانيا، البالغة 50 مليار يورو، معرّضة للخطر، بسبب فشل الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية مشتركة.وأشارت التقارير البريطانية بشكل خاص، إلى فوز جناح اليمين في الانتخابات الهولندية الشهر الماضي، إلى جانب أحدث حكم من المحكمة الألمانية، الذي قضى بالحد من الاقتراض الحكومي.
https://sputnikarabic.ae/20231204/مسؤولون-عسكريون-أوكرانيون-يعترفون-بأن-النزاع-في-أوكرانيا-وصل-إلى-طريق-مسدود--1083746167.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/06/1058097297_540:0:2723:1637_1920x0_80_0_0_4065bd2c981e6ada04b37c9ea5301d8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, إف 16
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, إف 16

الولايات المتحدة تعترف بأن تسليم "إف-16" لكييف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة

18:09 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 18:38 GMT 04.12.2023)
© AFP 2023 / -مقاتلات حربية داخل قاعدة جوية في الأردن
مقاتلات حربية داخل قاعدة جوية في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أفادت صحيفة غربية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن تسليم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا لن يحقق التفوق الجوي المطلوب.
وأوضحت الصحيفة أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق أي فائدة من هذه المقاتلات، وذلك لأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فعالة للغاية، وتدريب الطيارين يحتاج الكثير من الوقت.

وقال المصدر: "إذا كان من الممكن تدريب الكثير من الطيارين على طائرات إف-16 في ثلاثة أشهر، فسيتم القضاء عليهم في اليوم الأول، لأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية (في المعارك) في أوكرانيا موثوقة وفعالة للغاية".

وأشارت الصحيفة إلى أن تسليم الطائرات باهظة الثمن، وكذلك تدريب الطيارين، سيستغرق عاما على الأقل ولن يؤثر على مسار الأحداث، مؤكدة أنه "حتى عدد قليل من الطائرات بقيمة 60 مليون دولار سوف يكون هدرا للأموال من دون نتيجة، وبدلا من ذلك، يمكن أن تذهب لشراء أنظمة النقل أو الدفاع الجوي أو الذخيرة".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤولون عسكريون أوكرانيون يعترفون بأن النزاع في أوكرانيا "وصل إلى طريق مسدود"
15:49 GMT
وقالت الخبيرة العسكرية الأمريكية، مايا كارلين، إن القوات الروسية ستستخدم الجيل الخامس من مقاتلات "سو-57" ضد طائرات "إف-16" الأمريكية في الصراع في أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية مؤخرا، أن مخصصات الاتحاد الأوروبي الأخيرة لأوكرانيا، البالغة 50 مليار يورو، معرّضة للخطر، بسبب فشل الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية مشتركة.
وأشارت التقارير البريطانية بشكل خاص، إلى فوز جناح اليمين في الانتخابات الهولندية الشهر الماضي، إلى جانب أحدث حكم من المحكمة الألمانية، الذي قضى بالحد من الاقتراض الحكومي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Члены экипажа модернизированного танка Т-62 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:12 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو05:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала