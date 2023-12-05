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https://sputnikarabic.ae/20231205/أمير-قطر-يمكن-لدول-الخليج-أن-تسهم-في-حل-تحديات-كبيرة-تشهدها-المنطقة-والعالم-1083764363.html
أمير قطر: يمكن لدول الخليج أن تسهم في حل "تحديات كبيرة" تشهدها المنطقة والعالم
أمير قطر: يمكن لدول الخليج أن تسهم في حل "تحديات كبيرة" تشهدها المنطقة والعالم
أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تفاؤله بشأن نتائج ومخرجات القمة الخليجية الـ44 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏المنعقدة اليوم الثلاثاء،... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T09:51+0000
2023-12-05T09:54+0000
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وكتب أمير قطر عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44، التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".واستقبل أمير قطر، اليوم الثلاثاء، قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، المشاركين في القمة الخليجية الـ44، ومن أبرزهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وتأتي استضافة قطر للقمة الخليجية الـ44، بعد إقامة المملكة العربية السعودية 5 نسخ لها، والتي تأتي بعد مرور أكثر من 50 يوما من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي, أخبار العالم الآن

أمير قطر: يمكن لدول الخليج أن تسهم في حل "تحديات كبيرة" تشهدها المنطقة والعالم

09:51 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 09:54 GMT 05.12.2023)
© Photoأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© Photo
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أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تفاؤله بشأن نتائج ومخرجات القمة الخليجية الـ44 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏المنعقدة اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.‏
وكتب أمير قطر عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44، التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".
واستقبل أمير قطر، اليوم الثلاثاء، قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، المشاركين في القمة الخليجية الـ44، ومن أبرزهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتأتي استضافة قطر للقمة الخليجية الـ44، بعد إقامة المملكة العربية السعودية 5 نسخ لها، والتي تأتي بعد مرور أكثر من 50 يوما من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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