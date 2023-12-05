https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-استعدادات-بريطانية-للضغط-على-زيلينسكي-لإجباره-على-التفاوض-1083759615.html

إعلام: استعدادات بريطانية للضغط على زيلينسكي لإجباره على التفاوض

إعلام: استعدادات بريطانية للضغط على زيلينسكي لإجباره على التفاوض

يستعد الدبلوماسيون البريطانيون لإجبار أوكرانيا على التفاوض مع روسيا لإنهاء الصراع، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T06:38+0000

2023-12-05T06:38+0000

2023-12-05T06:38+0000

العالم

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وجاء في التقارير المنشورة في الإعلام البريطاني، أن "الهجوم المضاد الرئيسي الذي شنته أوكرانيا لم يحقق النجاح المأمول منه، ما يلقي بظلال من الشك على قدرة البلاد على الانتصار في هذه الحرب. ويدور في الدوائر الدبلوماسية حديث حول ممارسة الضغط على كييف للجلوس على طاولة المفاوضات".وأشار الصحفيون أيضًا إلى الضغوط المتزايدة على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي يعاني جيشه من الإخفاقات، وقد واجه الرئيس الأوكراني نفسه وابلًا من الانتقادات داخل بلاده.وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، خلال كلمة ألقاها في منتدى "ريغان" للدفاع الوطني، إن "الصراع في أوكرانيا لن ينتهي بالسبل العسكرية فقط".وقد أعربت روسيا، مرارًا وتكرارًا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي إشارات واضحة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

https://sputnikarabic.ae/20231204/سياسي-بريطاني-خيار-زيلينسكي-الوحيد-هو-الفرار-إذا-كان-محظوظا-1083740228.html

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