https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-الولايات-المتحدة-تحدد-موعدا-لإسرائيل-لإنهاء-الحرب-على-غزة-1083787171.html

إعلام: الولايات المتحدة تحدد موعدا لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة

إعلام: الولايات المتحدة تحدد موعدا لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حددت لإسرائيل موعدا نهائيا لإنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة. 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T21:38+0000

2023-12-05T21:38+0000

2023-12-05T21:39+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية قد حددت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موعدا نهائيا لإنهاء الحرب الدائرة على غزة، وهو موعد بداية العام المقبل.وناقشت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني على "إكس" مدى ارتباط هذا التاريخ بموعد الانتخابات الأمريكية.وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الأسبق، الجنرال عاموس مالخا، إن بلاده فشلت أمام عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قد نشرت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لقطات توثق رصد عناصرها لثكنة مكتظة بجنود إسرائيليين قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.ويبين التسجيل المصور مشاهد لخروج أحد عناصر "حماس" من خندق داخل ثكنة عسكرية إسرائيلية من أجل رصد الثكنة قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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https://sputnikarabic.ae/20231205/رئيس-الاستخبارات-الإسرائيلية-الأسبق-فشلنا-في-7-أكتوبر-أمام-طوفان-الأقصى-وأشعر-بالخجل-والإهانة-1083783133.html

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