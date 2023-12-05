تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو

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يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الجوية والبرية باستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وخاصة المستشفيات، ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحي حتى ممن لجأوا لتلك للمستشفيات كملاذ أخير.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عشرات القتلى في قصف على مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.
10:40 GMT 05.12.2023
10:15 GMT 05.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده في معارك بقطاع غزة والحصيلة ترتفع إلى 406 منذ بدء الحرب
09:44 GMT 05.12.2023
مقتل 404 جنود وضباط إسرائيليين منذ بداية الحرب: 282 قتلوا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر و79 قتلوا خلال العملية العسكرية التي بدأت في 27 أكتوبر، و9 سقطوا في هجمات لـ "حزب الله" شمال إسرائيل و3 قتلوا في الضفة الغربية (يديعوت أحرونوت)
09:39 GMT 05.12.2023
09:25 GMT 05.12.2023
09:19 GMT 05.12.2023
09:17 GMT 05.12.2023
09:08 GMT 05.12.2023
حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال بموقع "رويسة العاصي" بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشر
09:04 GMT 05.12.2023
الجيش الإسرائيلي: سلاح المدفعية أطلق أكثر من 100 ألف قذيفة على أهداف بقطاع غزة منذ بدء العملية البرية
09:02 GMT 05.12.2023
08:26 GMT 05.12.2023
08:16 GMT 05.12.2023
08:04 GMT 05.12.2023
07:48 GMT 05.12.2023
07:37 GMT 05.12.2023
المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش:
108 قتلى وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان
التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى كمال عدوان
أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان الآن
القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك
108 قتلى وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان
التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى كمال عدوان
أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان الآن
القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك
07:34 GMT 05.12.2023
07:30 GMT 05.12.2023
07:30 GMT 05.12.2023
أفادت تقارير نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن إسرائيل قامت ببناء نظام مضخات يسمح بإغراق نظام أنفاق حماس في قطاع غزة في غضون أسابيع - وهو خيار يدرسه الجيش الإسرائيلي. ومن شأن هذا التكتيك أن يدمر الشبكة التحت أرضية ويدفع عناصر حماس المتمترسين فيها بمن في ذلك كافة المختبئين في الأنفاق
إلى الخارج.
07:23 GMT 05.12.2023
إيران توجّه 4 رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: نرفض اتهامات مندوب واشنطن وطهران لم تشارك بأي تحرك ضد قواتها بالمنطقة
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نرفض ما جاء في رسالة مندوب الكيان الصهيوني إلى رئيس مجلس الأمن التي استندت إلى أكاذيب ومزاعم
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: إيران ملتزمة القرار الأممي 2231 وتؤكد أن مزاعم الكيان الصهيوني لا أساس لها من الصحة
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الكيان الصهيوني يسعى لحرف الرأي العام عن عدوانه الوحشي ضد الشعب الفلسطيني عبر توجيه الاتهامات إلى طهران
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نرفض ما جاء في رسالة مندوب الكيان الصهيوني إلى رئيس مجلس الأمن التي استندت إلى أكاذيب ومزاعم
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: إيران ملتزمة القرار الأممي 2231 وتؤكد أن مزاعم الكيان الصهيوني لا أساس لها من الصحة
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الكيان الصهيوني يسعى لحرف الرأي العام عن عدوانه الوحشي ضد الشعب الفلسطيني عبر توجيه الاتهامات إلى طهران
07:19 GMT 05.12.2023