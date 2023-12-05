عربي
https://sputnikarabic.ae/20231205/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-توسع-هجماتها-على-المستشفيات-والمدنيين-في-غزة-صور-وفيديو-1083755924.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو
يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الجوية والبرية باستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وخاصة المستشفيات، ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحي حتى ممن لجأوا... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T09:41+0000
2023-12-05T09:41+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650128_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f5d6b7432d8cc7be8f4e2cd952fde33a.jpg
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650128_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_501638ffffd15c34e88da71693623afc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو

09:41 GMT 05.12.2023
تابعنا عبر
يتبع
يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الجوية والبرية باستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وخاصة المستشفيات، ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحي حتى ممن لجأوا لتلك للمستشفيات كملاذ أخير.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عشرات القتلى في قصف على مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
10:40 GMT 05.12.2023
أسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
محلل إسرائيلي: دفعنا ثمنا مقلقا للغاية شمالي غزة... وقد يتكرر السيناريو في خان يونس
10:17 GMT
10:15 GMT 05.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده في معارك بقطاع غزة والحصيلة ترتفع إلى 406 منذ بدء الحرب
09:44 GMT 05.12.2023
مقتل 404 جنود وضباط إسرائيليين منذ بداية الحرب: 282 قتلوا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر و79 قتلوا خلال العملية العسكرية التي بدأت في 27 أكتوبر، و9 سقطوا في هجمات لـ "حزب الله" شمال إسرائيل و3 قتلوا في الضفة الغربية (يديعوت أحرونوت)
09:39 GMT 05.12.2023
سيطرة عناصر من حماس على دبابة إسرائيلية وأسر من بداخلها - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف 11 مدرعة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة
08:30 GMT
09:25 GMT 05.12.2023
09:19 GMT 05.12.2023
09:17 GMT 05.12.2023
09:08 GMT 05.12.2023
حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال بموقع "رويسة العاصي" بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشر
09:04 GMT 05.12.2023
الجيش الإسرائيلي: سلاح المدفعية أطلق أكثر من 100 ألف قذيفة على أهداف بقطاع غزة منذ بدء العملية البرية
09:02 GMT 05.12.2023
08:26 GMT 05.12.2023
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
صحيفة إسرائيلية: السنوار هو الهدف من العملية العسكرية جنوبي قطاع غزة
08:12 GMT
08:16 GMT 05.12.2023
08:04 GMT 05.12.2023
07:48 GMT 05.12.2023
07:37 GMT 05.12.2023
المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش:

108 قتلى وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان
التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى كمال عدوان
أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان الآن
القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك
07:34 GMT 05.12.2023
07:30 GMT 05.12.2023
سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية تقوم بدوريات في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل رأس الناقورة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
إعلام: إسرائيل توجهت إلى دول مختلفة بهدف إقامة قوة لحماية مسارات الملاحة في البحر الأحمر
07:26 GMT
07:30 GMT 05.12.2023

أفادت تقارير نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن إسرائيل قامت ببناء نظام مضخات يسمح بإغراق نظام أنفاق حماس في قطاع غزة في غضون أسابيع - وهو خيار يدرسه الجيش الإسرائيلي. ومن شأن هذا التكتيك أن يدمر الشبكة التحت أرضية ويدفع عناصر حماس المتمترسين فيها بمن في ذلك كافة المختبئين في الأنفاق
إلى الخارج.

07:23 GMT 05.12.2023
إيران توجّه 4 رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: نرفض اتهامات مندوب واشنطن وطهران لم تشارك بأي تحرك ضد قواتها بالمنطقة

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نرفض ما جاء في رسالة مندوب الكيان الصهيوني إلى رئيس مجلس الأمن التي استندت إلى أكاذيب ومزاعم

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: إيران ملتزمة القرار الأممي 2231 وتؤكد أن مزاعم الكيان الصهيوني لا أساس لها من الصحة

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الكيان الصهيوني يسعى لحرف الرأي العام عن عدوانه الوحشي ضد الشعب الفلسطيني عبر توجيه الاتهامات إلى طهران
07:19 GMT 05.12.2023
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ينظر بينما يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
إعلام: خيبة أمل في "البنتاغون" من ردة فعل بايدن على هجمات البحر الأحمر
06:20 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала