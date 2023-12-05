إنتاج 200 ألف سيارة "لادا" بحلول نهاية عام 2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورАвтовыставка "Auto Tuning Show"زائرة بالقرب من سيارة "لادا بريورا" في معرض السيارات في مجمع معرض كروكوس إكسبو في موسكو.
© Sputnik . Ramil Sitdikov/
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صرح رئيس شركة "أفتو فاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، أن الشركة تخطط لإنتاج نحو 200 ألف سيارة "لادا غرانتا" بحلول نهاية عام 2023.
يعد "غرانتا" هو النموذج الأكثر مبيعًا سواء في خط "أفتو فاز" أو في سوق السيارات الروسي ككل.
وقال سوكولوف: "اليوم تصنع "أفتو فاز" بأعلى إنتاجية، وكثير من الناس لا يصدقون ذلك، لكن مستوى الروبوتات والأتمتة في عدد من مرافق الإنتاج، ومن المحتمل أن ننتج هذا العام 200 ألف سيارة "غرانتا" وبمستوى الروبوتات 82%".
وفي وقت سابق، 25 سبتمبر/ أيلول العام الجاري، كشف الرئيس التنفيذي لشركة "أفتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "أفتوفاز" تهدف إلى تحقيق خطة الإنتاج للعام الحالي البالغة 400 ألف سيارة "لادا"، على الرغم من العقوبات الأمريكية.
وقال سوكولوف في لقاء مع "سبوتنيك"، مجيبًا عن سؤال حول خطة الشركة لإنتاج 400 ألف سيارة لادا، إن الشركة "لا تزال لديها مثل هذه الخطط. واليوم وصلت أفتوفاز إلى أقصى إنتاجية لخط النقل في أحدث فترة من التاريخ".
28 نوفمبر, 08:41 GMT
بالإضافة إلى ذلك، نوّه الرئيس التنفيذي للشركة الروسية إلى أن "إنتاج (الشركة) أعلى مما كان عليه في الفترة التي سبقت رحيل مساهمينا السابقين - رينو (الفرنسية)".
وأشار سوكولوف إلى وجود بعض المخاطر في نقص تسليم عدد من مكونات السيارات، التي تتعلق بشكل أساسي بالموردين من المستويين الثاني والثالث (على سبيل المثال، المواد الخام).
وقال: "بشكل عام، حققنا اكتفاء ذاتيا موثوقا في إنتاج نماذجنا، وهذا هو الحال بالتأكيد. لكن الوقت سيحدد مدى ثقتنا في الحفاظ على خطط الإنتاج للعام الحالي، وهذا ليس بسبب عدم اليقين لدينا، ولكن فقط بسبب الإجراءات غير المتوقعة للموردين من المستويين الثاني والثالث".
الجدير بالذكر أن واشنطن أدرجت عملاق السيارات الروسي "أفتوفاز" في قائمة العقوبات الأمريكية، في 14 سبتمبر من العام الجاري.