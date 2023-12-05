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https://sputnikarabic.ae/20231205/الكرملين-يكشف-هدف-زيارة-بوتين-إلى-السعودية-والإمارات--1083763006.html
الكرملين يكشف هدف زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات
الكرملين يكشف هدف زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T09:16+0000
2023-12-05T09:19+0000
روسيا
العالم العربي
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وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".وأضاف أوشاكوف: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون نتائج هذه الزيارة جيدة جدًا".وفي سياق متصل، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، أن روسيا تعتزم، بصفتها الرئيس المقبل، المساهمة في تعزيز دور "بريكس".ونوه بأن "روسيا ستقوم بتطوير عمليات التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون".وتابع: "يمكن لجميع سفراء الدول الأجنبية التعويل على دعم روسيا لعملهم، وتوقف التعاون بين روسيا وألمانيا ليس مفيدًا لا لبرلين ولا لموسكو وروسيا تؤيد الشراكة المتساوية".ومن المقرر أن يشهد شهر يناير/ كانون الثاني المقبل انضمام أعضاء جدد لـ"بريكس"، وهم الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20231204/بوتين-روسيا-تعتزم-المساهمة-في-تعزيز-دور-بريكس-1083746829.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الكرملين يكشف هدف زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات

09:16 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 09:19 GMT 05.12.2023)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا وولي ولي العهد السعودي
لقاء رئيس روسيا وولي ولي العهد السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأجاب بيسكوف ردا على سؤال يتعلق بأهم المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة باستثناء النفط: "سيتم مناقشة العلاقات الثنائية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية والأجندة الإقليمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن قبل كل شيء سوف نتحدث عن العلاقات الثنائية".

ويوم أمس الاثنين، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

وأضاف أوشاكوف: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون نتائج هذه الزيارة جيدة جدًا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
بوتين: روسيا تعتزم المساهمة في تعزيز دور "بريكس"
أمس, 16:36 GMT
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، أن روسيا تعتزم، بصفتها الرئيس المقبل، المساهمة في تعزيز دور "بريكس".
وفي كلمة ألقاها الرئيس الروسي خلال مراسم اعتماد أوراق 21 سفيرا أجنبيا وصلوا حديثا إلى روسيا، أضاف: "روسيا ليس لديها نوايا مسبقة أو عدائية تجاه أي أحد كان، وتعول على المساواة في العلاقات مع الشركاء الأجانب، وتعتزم بنشاط توسيع الشراكات على المسار الإنساني مع الدول الأجنبية".
ونوه بأن "روسيا ستقوم بتطوير عمليات التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون".

وأشار بوتين أيضا إلى أن "روسيا ترسل الحبوب إلى ست دول أفريقية بحاجة إلى الغذاء، وقد بدأت بعض السفن بتفريغ حمولتها هناك".

وتابع: "يمكن لجميع سفراء الدول الأجنبية التعويل على دعم روسيا لعملهم، وتوقف التعاون بين روسيا وألمانيا ليس مفيدًا لا لبرلين ولا لموسكو وروسيا تؤيد الشراكة المتساوية".
وأضاف الرئيس الروسي: "رفض السويد لعدم المشاركة في التكتلات العسكرية لا يلبي المصالح الحقيقية لروسيا الاتحادية والسويد والمنطقة ككل".
ومن المقرر أن يشهد شهر يناير/ كانون الثاني المقبل انضمام أعضاء جدد لـ"بريكس"، وهم الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.
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