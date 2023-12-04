https://sputnikarabic.ae/20231204/بوتين-روسيا-تعتزم-المساهمة-في-تعزيز-دور-بريكس-1083746829.html
بوتين: روسيا تعتزم المساهمة في تعزيز دور "بريكس"
بوتين: روسيا تعتزم المساهمة في تعزيز دور "بريكس"
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم، بصفتها الرئيس المقبل، المساهمة في تعزيز دور "بريكس". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T16:36+0000
2023-12-04T16:36+0000
2023-12-04T16:36+0000
فلاديمير بوتين
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
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وفي كلمة ألقاها الرئيس الروسي خلال مراسم اعتماد أوراق 21 سفيرا أجنبيا وصلوا حديثا إلى روسيا، أضاف: "روسيا ليس لديها نوايا مسبقة أو عدائية تجاه أي أحد كان، وتعول على المساواة في العلاقات مع الشركاء الأجانب، وتعتزم بنشاط توسيع الشراكات على المسار الإنساني مع الدول الأجنبية".ونوه بأن "روسيا ستقوم بتطوير عمليات التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون".وتابع: "يمكن لجميع سفراء الدول الأجنبية التعويل على دعم روسيا لعملهم، وتوقف التعاون بين روسيا وألمانيا ليس مفيدًا لا لبرلين ولا لموسكو وروسيا تؤيد الشراكة المتساوية".ومن المقرر أن يشهد شهر يناير/ كانون الثاني المقبل انضمام الأعضاء الجدد لـ"بريكس" وهم الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.يذكر أن شحنة الحبوب الروسية المجانية التي وصلت إلى الصومال تأتي بعد أشهر من توقف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم إنجازها بالتعاون بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة.وتقول روسيا إن جزءا كبيرا من الحبوب التي تضمنتها المبادرة ذهب إلى الدول الأوروبية الغنية وليس إلى الدول الأفريقية الفقيرة، مشيرة إلى أن بنود الاتفاقية الخاصة بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها.
https://sputnikarabic.ae/20231202/خبير-قرار-روسيا-إرسال-الحبوب-مجانا-لدول-أفريقية-يؤكد-عمق-علاقاتها-مع-القارة-السمراء-1083689130.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, مجموعة بريكس
فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, مجموعة بريكس
بوتين: روسيا تعتزم المساهمة في تعزيز دور "بريكس"
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم، بصفتها الرئيس المقبل، المساهمة في تعزيز دور "بريكس".
وفي كلمة ألقاها الرئيس الروسي خلال مراسم اعتماد أوراق 21 سفيرا أجنبيا وصلوا حديثا إلى روسيا، أضاف: "روسيا ليس لديها نوايا مسبقة أو عدائية تجاه أي أحد كان، وتعول على المساواة في العلاقات مع الشركاء الأجانب، وتعتزم بنشاط توسيع الشراكات على المسار الإنساني مع الدول الأجنبية".
ونوه بأن "روسيا ستقوم بتطوير عمليات التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون".
وأشار بوتين أيضا إلى أن "روسيا ترسل الحبوب إلى ست دول أفريقية بحاجة إلى الغذاء، وقد بدأت بعض السفن بتفريغ حمولتها هناك".
وتابع: "يمكن لجميع سفراء الدول الأجنبية التعويل على دعم روسيا لعملهم، وتوقف التعاون بين روسيا وألمانيا ليس مفيدًا لا لبرلين ولا لموسكو وروسيا تؤيد الشراكة المتساوية".
وأضاف الرئيس الروسي: "رفض السويد لعدم المشاركة في التكتلات العسكرية لا يلبي المصالح الحقيقية لروسيا الاتحادية والسويد والمنطقة ككل".
ومن المقرر أن يشهد شهر يناير/ كانون الثاني المقبل انضمام الأعضاء الجدد لـ"بريكس" وهم الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.
يذكر أن شحنة الحبوب الروسية المجانية التي وصلت إلى الصومال تأتي بعد أشهر من توقف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم إنجازها بالتعاون بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة.
وتقول روسيا إن جزءا كبيرا من الحبوب التي تضمنتها المبادرة ذهب إلى الدول الأوروبية الغنية وليس إلى الدول الأفريقية الفقيرة
، مشيرة إلى أن بنود الاتفاقية الخاصة بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها.