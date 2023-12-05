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انطلاق أعمال الدورة الـ44 لقادة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231205/انطلاق-أعمال-الدورة-الـ44-لقادة-مجلس-التعاون-الخليجي-في-العاصمة-القطرية-الدوحة-1083759817.html
انطلاق أعمال الدورة الـ44 لقادة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة... فيديو
انطلاق أعمال الدورة الـ44 لقادة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة... فيديو
تشهد العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال الدورة الـ44 لقادة مجلس التعاون الخليجي. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T07:10+0000
2023-12-05T07:16+0000
العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي
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وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد رحب في وقت سابق، وعبر منشور على "إيكس"، بقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، الذين وصلوا إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية الـ44.وتأسس مجلس التعاون بتاريخ 25 مايو/ أيار عام 1981، ويضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.وتعتبر هذه القمة الخليجية، هي السابعة التي تستضيفها قطر، بعد أعوام 1983، 1990، 1996، 2002، 2007، 2014.وكانت القمة الخليجية الـ43، قد عقدت في العاصمة السعودية الرياض في التاسع من ديسمبر / كانون الأول عام 2022.
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العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي, مجلس التعاون الخليجي

انطلاق أعمال الدورة الـ44 لقادة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة... فيديو

07:10 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 07:16 GMT 05.12.2023)
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT / AFPوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT / AFP
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تشهد العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال الدورة الـ44 لقادة مجلس التعاون الخليجي.
وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد رحب في وقت سابق، وعبر منشور على "إيكس"، بقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، الذين وصلوا إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية الـ44.

"أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
وتأسس مجلس التعاون بتاريخ 25 مايو/ أيار عام 1981، ويضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وتعتبر هذه القمة الخليجية، هي السابعة التي تستضيفها قطر، بعد أعوام 1983، 1990، 1996، 2002، 2007، 2014.
وكانت القمة الخليجية الـ43، قد عقدت في العاصمة السعودية الرياض في التاسع من ديسمبر / كانون الأول عام 2022.
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