https://sputnikarabic.ae/20231205/تقرير-إسرائيل-تخطط-لإغراق-أنفاق-حماس-بمياه-البحر-تحذيرات-من-آثار-بيئية-خطيرة-1083774885.html

تقرير: إسرائيل تخطط لإغراق "أنفاق حماس" بمياه البحر... تحذيرات من آثار بيئية خطيرة

تقرير: إسرائيل تخطط لإغراق "أنفاق حماس" بمياه البحر... تحذيرات من آثار بيئية خطيرة

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أنشأت نظامًا من مضخات المياه الكبيرة التي يمكنها من خلالها إغراق شبكة أنفاق حماس بمياه البحر، والتي يمكنها... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T13:11+0000

2023-12-05T13:11+0000

2023-12-05T13:11+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

حركة حماس

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/17/1083406053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d79fb3a6b814f184f20b38e03714535.jpg

وبحسب التقرير، فإن البرنامج لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار واضح لتفعيله.وقالت الصحيفة إن نظام الضخ، الذي يضم خمس مضخات على الأقل، يقع على بعد نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر شمال مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، وانتهى الجيش الإسرائيلي من بنائه منتصف الشهر الماضي، وتستطيع كل مضخة ضخ آلاف المترات المكعبة من المياه في الأنفاق في الساعة - ما سيؤدي إلى غمرها في غضون أسابيع.وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بهذا الاحتمال في وقت مبكر من الشهر الماضي، وهو ما أثار تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على البيئة مقابل القيمة العسكرية التي سيوفرها غمر الأنفاق، على الرغم من أن إسرائيل كانت مستعدة لذلك - بحسب الصحيفة.لكن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة في إسرائيل قريبة من إغراق الأنفاق بالمياه - وفي كل الأحوال لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن.وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين، أن القوات العاملة في قطاع غزة عثرت حتى الآن على أكثر من 800 فتحة نفق، ودمرت نحو 500 منها - جزئيًا من خلال تفجيرها أو إغلاقها.وتربط بعض الفتحات التي تم تحديدها مواقع استراتيجية تابعة لـ"حماس" من خلال التشعبات تحت الأرض، وكان بعضها يقع بالقرب من المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال والمساجد والملاعب - وحتى داخلها، وفق الرواية الإسرائيلية.وبحسب الصحيفة، رفض الجيش الإسرائيلي الرد على خطة إغراق الأنفاق، لكنه ذكر أنه "يعمل على تحييد القدرات الإرهابية لـ"حماس" بطرق مختلفة - باستخدام أدوات مختلفة - عسكرية وتكنولوجية"، على حد تعبيره.ويشير التقرير إلى أن طول عملية إغراق الأنفاق "سيسمح لعناصر حماس بالخروج منها، وأيضا بإخراج رهائن قد يكونون محتجزين فيها، في حال تفعيل الخطة قبل إعادة كل المحتجزين في قطاع غزة".وقال مصدر مطلع على تفاصيل الخطة: "لسنا متأكدين من مدى نجاح عملية الضخ، لأن لا أحد يعرف تفاصيل الأنفاق والأرض المحيطة بها". وبحسب قوله: "من المستحيل معرفة ما إذا كانت ستكون فعالة لأننا لا نعرف كيف ستصرف مياه البحر عبر الأنفاق التي لم يدخلها أحد من قبل".وأكد مسؤولون أمريكيون سابقون اطلعوا على التفاصيل، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا بالفعل إغراق الأنفاق بمياه البحر، لكنهم أكدوا أنهم لا يعرفون وضع الخطة.ووفقا لهم، فإن مثل هذه العملية يمكن أن تعرض إدارة الرئيس جو بايدن لانتقادات شديدة في العالم إلى حد الإدانة - لكنهم أشاروا إلى أن هذا هو أحد الخيارات الفعالة القليلة لإغلاق شبكة أنفاق حماس بشكل دائم، والتي يقدر طولها بنحو 500 كيلومتر في المجمل.وأشار أحد كبار المسؤولين إلى أنه في كلتا الحالتين، تعرضت أنظمة المياه والصرف الصحي في غزة لأضرار بالغة، وسوف تحتاج إلى إعادة تأهيل بمساعدة دولية بعد الحرب.وأضافت الصحيفة: "جدير بالذكر أن مصر قررت في عام 2015، ضخ مياه البحر من البحر الأبيض المتوسط ​​عبر أنابيب واسعة النطاق لإغراق أنفاق التهريب التابعة لحركة حماس على الحدود مع سيناء. ومن بين أمور أخرى، ترددت حينها أنباء عن قيام الجيش المصري بحفر برك كبيرة للأسماك في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة بشكل سريع تمهيدا لملئها بمياه البحر التي من المفترض أن تغرق أنفاق التهريب. وأعربت غزة حينها عن قلقها إزاء الأضرار التي لحقت بمياه الشرب والمياه الجوفية في قطاع غزة بسبب استخدام المياه المالحة".وقالت: "من الممكن أن يؤدي إغراق أنفاق حماس في قطاع غزة إلى آثار بيئية خطيرة. وقدّر أحد الخبراء أن إسرائيل ستضطر إلى ضخ نحو مليون متر مكعب من مياه البحر لتعطيل شبكة أنفاق حماس التي لا تزال تعمل- الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الضرر لطبقة المياه الجوفية في غزة - التي تضخ مياه للشرب والاستخدامات الأخرى".وأوضح الخبير نفسه أن المياه في الخزان الجوفي أصبحت أكثر ملوحة في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر، وأكد أن إغراق الأنفاق يمكن أن يتسبب في تسرب مواد خطيرة محفوظة في الأنفاق إلى باطن الأرض.

https://sputnikarabic.ae/20231025/خبير-يعلق-على-احتمال-قيام-إسرائيل-بإغراق-أنفاق-حماس-1082439635.html

https://sputnikarabic.ae/20231116/لحظة-استدراج-جنود-إسرائيليين-إلى-فتحة-نفق-مفخخ-قبل-تفجيرهم-داخله-1083219802.html

https://sputnikarabic.ae/20231205/الأمم-المتحدة-تحذر-من-سيناريو-أكثر-جهنمية-في-غزة-إذا-لم-تدخل-المزيد-من-المساعدات-1083760710.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة