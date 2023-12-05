https://sputnikarabic.ae/20231205/دوي-صافرات-الإنذار-في-عدة-مستوطنات-بغلاف-غزة-1083784801.html

دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات في غلاف غزة، في ظل توالي سقوط الرشقات الصاروخية من قطاع غزة. 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T19:15+0000

2023-12-05T19:15+0000

2023-12-05T19:16+0000

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة أشكلون وأشدود في المنطقة القريبة من قطاع غزة، وذلك في ظل توالي ضربات الفصائل الفلسطينية بالصواريخ و الرشقات الصاروخية على تلك المنطقة وحتى مدينة تل أبيب، شمالي القطاع.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين إسرائيليين اثنين خلال الحرب الدائرة على غزة، شمالي القطاع.ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا أكد من خلاله سقوط جنديين اثنين، أثناء المعارك الدائرة على غزة، حيث سقطا شمالي القطاع، ليرتفع عدد قتلى الجيش، اليوم الثلاثاء، إلى 7 جنود.وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الأسبق، الجنرال عاموس مالخا، إن بلاده فشلت أمام عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قد نشرت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لقطات توثق رصد عناصرها لثكنة مكتظة بجنود إسرائيليين قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.ويبين التسجيل المصور مشاهد لخروج أحد عناصر "حماس" من خندق داخل ثكنة عسكرية إسرائيلية من أجل رصد الثكنة قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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https://sputnikarabic.ae/20231205/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-فشل-القبة-الحديدية-للتصدي-للصواريخ-المتجهة-إلى-تل-أبيب-1083781153.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, طوفان الأقصى