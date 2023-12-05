https://sputnikarabic.ae/20231205/رئيس-الأركان-الإسرائيلية-يعلن-بدء-المرحلة-الثالثة-من-العملية-البرية-في-غزة--عاجل-1083782377.html

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية في غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية في غزة

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأن المرحلة الثالثة من... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T16:23+0000

2023-12-05T16:23+0000

2023-12-05T16:52+0000

اسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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وأوضح هاليفي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي انتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، حيث تحيط القوات البرية حاليا بأكبر مدينة في جنوب القطاع - خان يونس".وأضاف هاليفي في بيان صحفي للجيش: "بعد 60 يوما من بدء الحرب، تحاصر قواتنا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، نواصل تعزيز مواقعنا في شمال قطاع غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم القضاء على العديد من مقاتلي حماس، بما في ذلك كبار القادة، وقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية".وأشار هاليفي إلى أن "أولئك الذين اعتقدوا أن الجيش الإسرائيلي سيواجه صعوبة في استئناف العمليات القتالية، بعد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع كانوا مخطئين، وحماس تشعر بذلك بالفعل".وكانت قد نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لقطات توثق رصد عناصرها لثكنة مكتظة بجنود إسرائيليين قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.ويبين التسجيل المصور مشاهد لخروج أحد عناصر "حماس" من خندق داخل ثكنة عسكرية إسرائيلية من أجل رصد الثكنة قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231205/عناصر-القسام-يخرجون-من-نفق-وسط-ثكنة-عسكرية-إسرائيلية-مكتظة-ويفجرونها-فيديو-1083778507.html

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اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي