https://sputnikarabic.ae/20231205/علاقة-الديناصورات-بتراجع-أعمارنا-وموعد-زوال-الكوكب-1083779380.html
علاقة الديناصورات بتراجع أعمارنا وموعد زوال الكوكب
علاقة الديناصورات بتراجع أعمارنا وموعد زوال الكوكب
الديناصورات قد تكون السبب في أننا لا نعيش حتى 200 عام.. كم من الوقت تبقى للأرض حتى تبتلع الشمس الكوكب؟ الوقت المتوقع: نحو مليارسنة من الآن، لكن الحياة على... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T14:57+0000
2023-12-05T14:57+0000
2023-12-05T14:57+0000
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علاقة الديناصورات بتراجع أعمارنا وموعد زوال الكوكب
علاقة الديناصورات بتراجع أعمارنا وموعد زوال الكوكب
ونناقش أيضا في هذه الحلقة: العالم ينفد من السلاحف البحرية الذكور. السلاحف البحرية الخضراء هي بالفعل من الأنواع المهددة بالانقراض، ويرجع ذلك أساسًا إلى صيد البشر لها، أو جمع بيضها، أو تدهور موائلها، أو تشابكها في قمامة من نوع ما.لكنهم يواجهون أيضا تهديدا آخر أكثر خطورة من البشر: فقدان صغار الذكور من هذا النوع. ربما نعلم بالفعل أن هذا يرجع جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، لكن دراسة جديدة كشفت مشكلة أخرى من صنع الإنسان تقود هذا الاتجاه، وتتعلق بتأثير بعض الملوثات.وجدت دراسة جديدة أن الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا، يدور بسرعة ويغير الزمان والمكان (الزمكان) حوله، و"الزمكان" هو الاستمرارية الرباعية الأبعاد التي تصف كيف نرى الفضاء، حيث تدمج الزمن الأحادي البعد والفضاء الثلاثي الأبعاد معًا لتمثيل النسيج الفضائي الذي ينحني استجابة للأجرام السماوية الضخمة.إلى متى ستبقى الأرض موجودة؟ اليوم، الشمس هي مصدر أساسي للجاذبية والطاقة، ولكن في يوم من الأيام، سوف يتسبب ذلك في زوال الأرض. مع تقدم عمر النجم المركزي في النظام الشمسي، ستستهلك دورة حياته في النهاية رخامنا الأزرق.الديناصورات قد تكون السبب في أننا لا نعيش حتى 200 عام، هناك فرق واضح بين مدى سرعة تقدم الثدييات (بما في ذلك نحن) في العمر ومدى سرعة تقدم العديد من أنواع الزواحف والبرمائيات. ويقترح أحد العلماء أن هذا التناقض قد يكون بسبب هيمنة الديناصورات منذ ملايين السنين، خلال فترة حرجة من تاريخ الثدييات.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, علوم, الأخبار, العالم, аудио
مرايا العلوم, علوم, الأخبار, العالم, аудио
علاقة الديناصورات بتراجع أعمارنا وموعد زوال الكوكب
الديناصورات قد تكون السبب في أننا لا نعيش حتى 200 عام.. كم من الوقت تبقى للأرض حتى تبتلع الشمس الكوكب؟ الوقت المتوقع: نحو مليارسنة من الآن، لكن الحياة على الأرض ستنتهي في وقت أقرب بكثير من ذلك. الثقب الأسود في مجرتنا يدور بسرعة تسحب معها الزمكان، كل هذه المواضيع نتحدث عنها في برنامج "مرايا العلوم" على أثير إذاعة "سبوتنيك".
ونناقش أيضا في هذه الحلقة: العالم ينفد من السلاحف البحرية الذكور. السلاحف البحرية الخضراء هي بالفعل من الأنواع المهددة بالانقراض، ويرجع ذلك أساسًا إلى صيد البشر لها، أو جمع بيضها، أو تدهور موائلها، أو تشابكها في قمامة من نوع ما.
لكنهم يواجهون أيضا تهديدا آخر أكثر خطورة من البشر: فقدان صغار الذكور من هذا النوع. ربما نعلم بالفعل أن هذا يرجع جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، لكن دراسة جديدة كشفت مشكلة أخرى من صنع الإنسان تقود هذا الاتجاه، وتتعلق بتأثير بعض الملوثات.
وجدت دراسة جديدة أن الثقب الأسود
الهائل الموجود في مركز مجرتنا، يدور بسرعة ويغير الزمان والمكان (الزمكان) حوله، و"الزمكان" هو الاستمرارية الرباعية الأبعاد التي تصف كيف نرى الفضاء، حيث تدمج الزمن الأحادي البعد والفضاء الثلاثي الأبعاد معًا لتمثيل النسيج الفضائي الذي ينحني استجابة للأجرام السماوية الضخمة.
إلى متى ستبقى الأرض موجودة؟ اليوم، الشمس هي مصدر أساسي للجاذبية والطاقة، ولكن في يوم من الأيام، سوف يتسبب ذلك في زوال الأرض. مع تقدم عمر النجم المركزي في النظام الشمسي، ستستهلك دورة حياته في النهاية رخامنا الأزرق.
يقول العلماء إن الأرض ستصبح غير صالحة للعيش بالنسبة لمعظم الكائنات الحية خلال نحو 1.3 مليار سنة بسبب التطور الطبيعي للشمس، ومن المحتمل أن يدفع البشر أنفسهم (وعدد لا يحصى من الأنواع الأخرى) إلى الانقراض في غضون القرون القليلة المقبلة، إذا لم يتم تخفيف الوتيرة الحالية لتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.
الديناصورات
قد تكون السبب في أننا لا نعيش حتى 200 عام، هناك فرق واضح بين مدى سرعة تقدم الثدييات (بما في ذلك نحن) في العمر ومدى سرعة تقدم العديد من أنواع الزواحف والبرمائيات. ويقترح أحد العلماء أن هذا التناقض قد يكون بسبب هيمنة الديناصورات منذ ملايين السنين، خلال فترة حرجة من تاريخ الثدييات.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد