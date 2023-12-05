https://sputnikarabic.ae/20231205/علاقة-الديناصورات-بتراجع-أعمارنا-وموعد-زوال-الكوكب-1083779380.html

علاقة الديناصورات بتراجع أعمارنا وموعد زوال الكوكب

علاقة الديناصورات بتراجع أعمارنا وموعد زوال الكوكب

الديناصورات قد تكون السبب في أننا لا نعيش حتى 200 عام.. كم من الوقت تبقى للأرض ‏حتى تبتلع الشمس الكوكب؟ الوقت المتوقع: نحو مليارسنة من الآن، لكن الحياة على... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T14:57+0000

2023-12-05T14:57+0000

2023-12-05T14:57+0000

راديو

مرايا العلوم

علوم

الأخبار

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/05/1083779099_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_7dfa61d16efd5d60aa0caf5b28f8bcb4.png

علاقة الديناصورات بتراجع أعمارنا وموعد زوال الكوكب علاقة الديناصورات بتراجع أعمارنا وموعد زوال الكوكب

ونناقش أيضا في هذه الحلقة: العالم ينفد من السلاحف البحرية الذكور. السلاحف البحرية الخضراء هي بالفعل من الأنواع المهددة بالانقراض، ويرجع ذلك أساسًا إلى صيد البشر لها، أو جمع بيضها، أو تدهور موائلها، أو تشابكها في قمامة من نوع ما.لكنهم يواجهون أيضا تهديدا آخر أكثر خطورة من البشر: فقدان صغار الذكور من هذا النوع. ربما نعلم بالفعل أن هذا يرجع جزئيا إلى ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، لكن دراسة جديدة كشفت مشكلة أخرى من صنع الإنسان تقود هذا الاتجاه، وتتعلق بتأثير بعض الملوثات.وجدت دراسة جديدة أن الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا، يدور بسرعة ويغير الزمان والمكان (الزمكان) حوله، و"الزمكان" هو الاستمرارية الرباعية الأبعاد التي تصف كيف نرى الفضاء، حيث تدمج الزمن الأحادي البعد والفضاء الثلاثي الأبعاد معًا لتمثيل النسيج الفضائي الذي ينحني استجابة للأجرام السماوية الضخمة.إلى متى ستبقى الأرض موجودة؟ اليوم، الشمس هي مصدر أساسي للجاذبية والطاقة، ولكن في يوم من الأيام، سوف يتسبب ذلك في زوال الأرض. مع تقدم عمر النجم المركزي في النظام الشمسي، ستستهلك دورة حياته في النهاية رخامنا الأزرق.الديناصورات قد تكون السبب في أننا لا نعيش حتى 200 عام، هناك فرق واضح بين مدى سرعة تقدم الثدييات (بما في ذلك نحن) في العمر ومدى سرعة تقدم العديد من أنواع الزواحف والبرمائيات. ويقترح أحد العلماء أن هذا التناقض قد يكون بسبب هيمنة الديناصورات منذ ملايين السنين، خلال فترة حرجة من تاريخ الثدييات.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مرايا العلوم, علوم, الأخبار, العالم, аудио