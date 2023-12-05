https://sputnikarabic.ae/20231205/لولا-دا-سيلفا-البرازيل-ستكون-عضوا-مراقبا-في-أوبك-1083756326.html
لولا دا سيلفا: البرازيل ستكون عضوا مراقبا في "أوبك+"
لولا دا سيلفا: البرازيل ستكون عضوا مراقبا في "أوبك+"
أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الاثنين، أن بلاده تسعى للانضمام إلى تحالف "أوبك+" بصفة مراقب، وليس بصفة عضو كامل. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T00:23+0000
2023-12-05T00:23+0000
2023-12-05T05:37+0000
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وقال لولا دا سيلفا، خلال مشاركته في قمة "كوب 28" في دبي، إن "البرازيل يجب أن تكون جزءًا من "أوبك+"، ويمكن أن تكون مراقبة".وأضاف الرئيس البرازيلي: "لن تصبح البرازيل عضوًا كامل العضوية في "أوبك"، لأننا لا نسعى لذلك، نحن نرغب في التأثير".يشار إلى أنه تم الإعلان رسميًا عن انضمام البرازيل إلى تحالف النفط، ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2024، وفقًا لبيان صدر عن الاجتماع الوزاري الـ36 لدول منظمة البلدان المصدّرة للبترول وحلفائها.
https://sputnikarabic.ae/20191205/بتروبراس-البرازيلية-تعارض--الانضمام--لـأوبك-1043614606.html
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أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, أوبك
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, أوبك
لولا دا سيلفا: البرازيل ستكون عضوا مراقبا في "أوبك+"
00:23 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 05:37 GMT 05.12.2023)
أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الاثنين، أن بلاده تسعى للانضمام إلى تحالف "أوبك+" بصفة مراقب، وليس بصفة عضو كامل.
وقال لولا دا سيلفا، خلال مشاركته في قمة "كوب 28" في دبي، إن "البرازيل يجب أن تكون جزءًا من "أوبك+"، ويمكن أن تكون مراقبة".
وأضاف الرئيس البرازيلي: "لن تصبح البرازيل عضوًا كامل العضوية في "أوبك"، لأننا لا نسعى لذلك، نحن نرغب في التأثير".
يشار إلى أنه تم الإعلان رسميًا عن انضمام البرازيل إلى تحالف النفط
، ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2024، وفقًا لبيان صدر عن الاجتماع الوزاري الـ36 لدول منظمة البلدان المصدّرة للبترول وحلفائها.