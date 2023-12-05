https://sputnikarabic.ae/20231205/مساعد-الرئيس-الروسي-محادثات-بوتين-مع-قادة-الإمارات-والسعودية-وإيران-ستتطرق-للعملية-العسكرية-الخاصة-1083775317.html
مساعد الرئيس الروسي: محادثات بوتين مع قادة الإمارات والسعودية وإيران ستتطرق للعملية العسكرية الخاصة
مساعد الرئيس الروسي: محادثات بوتين مع قادة الإمارات والسعودية وإيران ستتطرق للعملية العسكرية الخاصة
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع قادة الإمارات العربية المتحدة والسعودية... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T13:16+0000
2023-12-05T13:16+0000
2023-12-05T13:16+0000
روسيا
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وقال أوشاكوف للصحفيين: "عندما ذكرت الصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو الصراع الأكثر سخونة حاليا، بطبيعة الحال، سنناقش أيضا الوضع بخصوص العملية العسكرية الخاصة، وهذا أمر حتمي، وليس لدي شك في أنه سيكون ببساطة من المهم أن يستمع زملاؤنا إلى تقييمات الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن تطور الوضع، بالطبع".وكان قد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".ويوم أمس الاثنين، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.وأضاف أوشاكوف: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون نتائج هذه الزيارة جيدة جدًا".
https://sputnikarabic.ae/20231204/مساعد-الرئيس-الروسي-بوتين-يعتزم-زيارة-الإمارات-والسعودية-هذا-الأسبوع-1083747592.html
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روسيا
مساعد الرئيس الروسي: محادثات بوتين مع قادة الإمارات والسعودية وإيران ستتطرق للعملية العسكرية الخاصة
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع قادة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وإيران ستتطرق لموضوع العملية العسكرية الخاصة.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "عندما ذكرت الصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو الصراع الأكثر سخونة حاليا، بطبيعة الحال، سنناقش أيضا الوضع بخصوص العملية العسكرية الخاصة، وهذا أمر حتمي، وليس لدي شك في أنه سيكون ببساطة من المهم أن يستمع زملاؤنا إلى تقييمات الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن تطور الوضع، بالطبع".
وكان قد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".
ويوم أمس الاثنين، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.
وأضاف أوشاكوف
: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون نتائج هذه الزيارة جيدة جدًا".