https://sputnikarabic.ae/20231205/مشاهد-توثق-تحول-ناقلة-جند-أمريكية-من-طراز-إم-113-إلى-فتات-فيديو-1083757945.html
مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو
مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو
يستمر الجنود الروس في تدمير ناقلات الجنود المدرعة من طراز "إم-113" التابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، إذ أنه وفي منطقة إيفانوفكا (مقاطعة خاركوف)، فقد العدو... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T05:26+0000
2023-12-05T05:26+0000
2023-12-05T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويتضح من مقطع الفيديو، الذي تم نشره، أن المدرعة المجنزرة تمزقت حرفيا بسبب الانفجار، وتظهر الأجزاء التالفة من الهيكل والجنزير والمحرك.ولا توجد معلومات حتى الآن عن وسائل التدمير المستخدمة وما هو مصير الطاقم وقوة الإنزال. ويعتقد أن المدرعة كانت تنقل ذخيرة وانفجرت، وفقا لصحيفة "روسكيه أوروجيه".ووفقًا لمصادر مختلفة، زودت دول "الناتو"، بالإضافة إلى دول أخرى، القوات المسلحة الأوكرانية بنحو 400 نسخة مختلفة من مركبات نقل المشاة هذه ومن بينها، تم تدمير ما لا يقل عن 135 مركبة بطرق مختلفة.على عكس مركبات المشاة القتالية "إم2أي 2 برادلي" أو "دي إس-إس أي" و"ماردر 1أي 3" و"سي في 9040 إس" وناقلات الجند المدرعة "إم-1126 سترايكر"، لم تكن "إم-113" محل تقدير خاص بسبب تقادمها. على سبيل المثال، تم سحب مدرعة "واي بي إر-7765" الأكثر تقدمًا الهولندية من الخدمة قبل بدء العملية العسكرية، وتم تخزينها. ولذلك، فإن إرسال "إم-113" إلى نقطة ساخنة يعد شكلًا من أشكال التوفير، للتخلص منها.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو
05:26 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 05:31 GMT 05.12.2023)
يستمر الجنود الروس في تدمير ناقلات الجنود المدرعة من طراز "إم-113" التابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، إذ أنه وفي منطقة إيفانوفكا (مقاطعة خاركوف)، فقد العدو ناقلة جند مدرعة أخرى من هذا الطراز.
ويتضح من مقطع الفيديو، الذي تم نشره، أن المدرعة المجنزرة تمزقت حرفيا بسبب الانفجار، وتظهر الأجزاء التالفة من الهيكل والجنزير والمحرك.
ولا توجد معلومات حتى الآن عن وسائل التدمير المستخدمة وما هو مصير الطاقم وقوة الإنزال. ويعتقد أن المدرعة كانت تنقل ذخيرة وانفجرت، وفقا لصحيفة "روسكيه أوروجيه"
.
ووفقًا لمصادر مختلفة، زودت دول "الناتو"، بالإضافة إلى دول أخرى، القوات المسلحة الأوكرانية بنحو 400 نسخة مختلفة من مركبات نقل المشاة هذه ومن بينها، تم تدمير ما لا يقل عن 135 مركبة بطرق مختلفة.
على عكس مركبات المشاة القتالية "إم2أي 2 برادلي" أو "دي إس-إس أي" و"ماردر 1أي 3" و"سي في 9040 إس" وناقلات الجند المدرعة "إم-1126 سترايكر"، لم تكن "إم-113" محل تقدير خاص بسبب تقادمها. على سبيل المثال، تم سحب مدرعة "واي بي إر-7765" الأكثر تقدمًا الهولندية من الخدمة قبل بدء العملية العسكرية، وتم تخزينها. ولذلك، فإن إرسال "إم-113" إلى نقطة ساخنة يعد شكلًا من أشكال التوفير، للتخلص منها.