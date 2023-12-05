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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/مشاهد-توثق-تحول-ناقلة-جند-أمريكية-من-طراز-إم-113-إلى-فتات-فيديو-1083757945.html
مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو
مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو
يستمر الجنود الروس في تدمير ناقلات الجنود المدرعة من طراز "إم-113" التابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، إذ أنه وفي منطقة إيفانوفكا (مقاطعة خاركوف)، فقد العدو... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T05:26+0000
2023-12-05T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويتضح من مقطع الفيديو، الذي تم نشره، أن المدرعة المجنزرة تمزقت حرفيا بسبب الانفجار، وتظهر الأجزاء التالفة من الهيكل والجنزير والمحرك.ولا توجد معلومات حتى الآن عن وسائل التدمير المستخدمة وما هو مصير الطاقم وقوة الإنزال. ويعتقد أن المدرعة كانت تنقل ذخيرة وانفجرت، وفقا لصحيفة "روسكيه أوروجيه".ووفقًا لمصادر مختلفة، زودت دول "الناتو"، بالإضافة إلى دول أخرى، القوات المسلحة الأوكرانية بنحو 400 نسخة مختلفة من مركبات نقل المشاة هذه ومن بينها، تم تدمير ما لا يقل عن 135 مركبة بطرق مختلفة.على عكس مركبات المشاة القتالية "إم2أي 2 برادلي" أو "دي إس-إس أي" و"ماردر 1أي 3" و"سي في 9040 إس" وناقلات الجند المدرعة "إم-1126 سترايكر"، لم تكن "إم-113" محل تقدير خاص بسبب تقادمها. على سبيل المثال، تم سحب مدرعة "واي بي إر-7765" الأكثر تقدمًا الهولندية من الخدمة قبل بدء العملية العسكرية، وتم تخزينها. ولذلك، فإن إرسال "إم-113" إلى نقطة ساخنة يعد شكلًا من أشكال التوفير، للتخلص منها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو

05:26 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 05:31 GMT 05.12.2023)
© AP Photo / Libkosإم113
إم113 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Libkos
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يستمر الجنود الروس في تدمير ناقلات الجنود المدرعة من طراز "إم-113" التابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، إذ أنه وفي منطقة إيفانوفكا (مقاطعة خاركوف)، فقد العدو ناقلة جند مدرعة أخرى من هذا الطراز.
ويتضح من مقطع الفيديو، الذي تم نشره، أن المدرعة المجنزرة تمزقت حرفيا بسبب الانفجار، وتظهر الأجزاء التالفة من الهيكل والجنزير والمحرك.
ولا توجد معلومات حتى الآن عن وسائل التدمير المستخدمة وما هو مصير الطاقم وقوة الإنزال. ويعتقد أن المدرعة كانت تنقل ذخيرة وانفجرت، وفقا لصحيفة "روسكيه أوروجيه".
ووفقًا لمصادر مختلفة، زودت دول "الناتو"، بالإضافة إلى دول أخرى، القوات المسلحة الأوكرانية بنحو 400 نسخة مختلفة من مركبات نقل المشاة هذه ومن بينها، تم تدمير ما لا يقل عن 135 مركبة بطرق مختلفة.
على عكس مركبات المشاة القتالية "إم2أي 2 برادلي" أو "دي إس-إس أي" و"ماردر 1أي 3" و"سي في 9040 إس" وناقلات الجند المدرعة "إم-1126 سترايكر"، لم تكن "إم-113" محل تقدير خاص بسبب تقادمها. على سبيل المثال، تم سحب مدرعة "واي بي إر-7765" الأكثر تقدمًا الهولندية من الخدمة قبل بدء العملية العسكرية، وتم تخزينها. ولذلك، فإن إرسال "إم-113" إلى نقطة ساخنة يعد شكلًا من أشكال التوفير، للتخلص منها.
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