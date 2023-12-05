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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/الطيران-الروسي-يضرب-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1083756720.html
الطيران الروسي يضرب معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
الطيران الروسي يضرب معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات سوخوي-25 الروسية شنت هجومًا على نقطة دعم وقوات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان باستخدام صواريخ جوية من... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T02:54+0000
2023-12-05T02:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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وقالت الوزارة في بيان: "قامت طواقم الطائرات الهجومية على متن طائرات سوخوي-25 بشن هجوم على نقطة دعم وقوات بشرية للعدو في اتجاه كراسني ليمان. وتم تنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ جوية غير موجهة من طراز "إس-8".وحسبما أفادت وزارة الدفاع: "نتيجة للاستخدام العسكري، تم تدمير المواقع الميدانية المحصنة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدة أن الرحلة كانت طبيعية، وتم ضرب الأهداف المحددة بنجاح.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الطيران-الروسي-يستهدف-4-مراكز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسني-ليمان-1083611658.html
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الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الطيران الروسي يضرب معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان

02:54 GMT 05.12.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات سوخوي-25 الروسية شنت هجومًا على نقطة دعم وقوات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان باستخدام صواريخ جوية من طراز "إس-8".
وقالت الوزارة في بيان: "قامت طواقم الطائرات الهجومية على متن طائرات سوخوي-25 بشن هجوم على نقطة دعم وقوات بشرية للعدو في اتجاه كراسني ليمان. وتم تنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ جوية غير موجهة من طراز "إس-8".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يستهدف 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية بالقرب من كراسني ليمان
30 نوفمبر, 03:13 GMT
وحسبما أفادت وزارة الدفاع: "نتيجة للاستخدام العسكري، تم تدمير المواقع الميدانية المحصنة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدة أن الرحلة كانت طبيعية، وتم ضرب الأهداف المحددة بنجاح.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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