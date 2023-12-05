https://sputnikarabic.ae/20231205/الطيران-الروسي-يضرب-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1083756720.html
الطيران الروسي يضرب معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
الطيران الروسي يضرب معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات سوخوي-25 الروسية شنت هجومًا على نقطة دعم وقوات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان باستخدام صواريخ جوية من... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T02:54+0000
2023-12-05T02:54+0000
2023-12-05T02:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "قامت طواقم الطائرات الهجومية على متن طائرات سوخوي-25 بشن هجوم على نقطة دعم وقوات بشرية للعدو في اتجاه كراسني ليمان. وتم تنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ جوية غير موجهة من طراز "إس-8".وحسبما أفادت وزارة الدفاع: "نتيجة للاستخدام العسكري، تم تدمير المواقع الميدانية المحصنة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدة أن الرحلة كانت طبيعية، وتم ضرب الأهداف المحددة بنجاح.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الطيران-الروسي-يستهدف-4-مراكز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسني-ليمان-1083611658.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الطيران الروسي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الطيران الروسي يضرب معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات سوخوي-25 الروسية شنت هجومًا على نقطة دعم وقوات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان باستخدام صواريخ جوية من طراز "إس-8".
وقالت الوزارة في بيان: "قامت طواقم الطائرات الهجومية على متن طائرات سوخوي-25 بشن هجوم على نقطة دعم وقوات بشرية للعدو في اتجاه كراسني ليمان. وتم تنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ جوية غير موجهة من طراز "إس-8".
وحسبما أفادت وزارة الدفاع: "نتيجة للاستخدام العسكري، تم تدمير المواقع الميدانية المحصنة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدة أن الرحلة كانت طبيعية، وتم ضرب الأهداف المحددة بنجاح.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.