https://sputnikarabic.ae/20231206/البيت-الأبيض-لا-يستبعد-مواجهة-بين-القوات-الأمريكية-والروسية-بعد-انتصار-روسيا-في-أوكرانيا-1083822038.html
البيت الأبيض لا يستبعد مواجهة بين القوات الأمريكية والروسية بعد انتصار روسيا في أوكرانيا
البيت الأبيض لا يستبعد مواجهة بين القوات الأمريكية والروسية بعد انتصار روسيا في أوكرانيا
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا ترى أنه من المحتمل جدًا أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية بعد انتصار... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T20:53+0000
2023-12-06T20:53+0000
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وقال كيربي للصحفيين: "من المرجح جدًا أن يتدخل الجيش الأمريكي إذا حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرًا استراتيجيًا في أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "واثق من أن روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231206/البيت-الأبيض-واشنطن-تقدر-بشدة-خطر-هزيمة-أوكرانيا-في-الصراع-1083815432.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
البيت الأبيض لا يستبعد مواجهة بين القوات الأمريكية والروسية بعد انتصار روسيا في أوكرانيا
20:53 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 20:59 GMT 06.12.2023)
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا ترى أنه من المحتمل جدًا أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية بعد انتصار روسيا في أوكرانيا.
وقال كيربي للصحفيين: "من المرجح جدًا أن يتدخل الجيش الأمريكي إذا حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نصرًا استراتيجيًا في أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "واثق من أن روسيا ستهاجم دول الناتو بعد الانتصار في أوكرانيا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.