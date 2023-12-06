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https://sputnikarabic.ae/20231206/البيت-الأبيض-واشنطن-تقدر-بشدة-خطر-هزيمة-أوكرانيا-في-الصراع-1083815432.html
البيت الأبيض: واشنطن تقدر بشدة خطر هزيمة أوكرانيا في الصراع
البيت الأبيض: واشنطن تقدر بشدة خطر هزيمة أوكرانيا في الصراع
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا تقدر بشدة خطر خسارة أوكرانيا في الصراع دون مساعدة إضافية من الجانب الأمريكي. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T15:51+0000
2023-12-06T15:51+0000
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وقال كيربي للصحفيين تعليقا على احتمال عدم صدور قرار من جانب الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدة إضافية إلى كييف: "هناك خطر كبير من أن تخسر أوكرانيا".وأشار كيربي إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيؤكد خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها افتراضيًا اليوم، على التزام أمريكا بدعم أوكرانيا.ولم يعلّق كيربي على احتمالات الحصول على دعم من حلفاء أمريكا إذا لم يكن من الممكن الاتفاق مع الكونغرس على مخصصات جديدة للأسلحة إلى كييف، وقال كيربي: "لا أستطيع التحدث نيابة عن شركائنا، عليهم أن يتحدثوا عن أنفسهم".وأضاف: "إذا لم نتمكن من الحصول على أموال إضافية فسنفعل ما بوسعنا، لكن قدراتنا ستكون محدودة مقارنة بالدعم الذي قدمناه في السنوات الأخيرة".وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.وصوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.واعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقًا لمساعدة كييف بدأت تنفد، وبالتالي يتم تخفيض حزم الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. وخلال زيارة إلى كييف، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن حزمة المساعدات التالية ستبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لكن هذه الحزمة جزء من أموال تمت الموافقة عليها مسبقًا.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: واشنطن تقدر بشدة خطر هزيمة أوكرانيا في الصراع

15:51 GMT 06.12.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا تقدر بشدة خطر خسارة أوكرانيا في الصراع دون مساعدة إضافية من الجانب الأمريكي.
وقال كيربي للصحفيين تعليقا على احتمال عدم صدور قرار من جانب الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدة إضافية إلى كييف: "هناك خطر كبير من أن تخسر أوكرانيا".
وأشار كيربي إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيؤكد خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها افتراضيًا اليوم، على التزام أمريكا بدعم أوكرانيا.

وقال: "الرئيس بايدن سيجتمع افتراضيًا اليوم مع زعماء مجموعة السبع، وسيشدد على التزامنا بدعم أوكرانيا، لا سيما مع دخولها أشهر الشتاء الخطرة".

ولم يعلّق كيربي على احتمالات الحصول على دعم من حلفاء أمريكا إذا لم يكن من الممكن الاتفاق مع الكونغرس على مخصصات جديدة للأسلحة إلى كييف، وقال كيربي: "لا أستطيع التحدث نيابة عن شركائنا، عليهم أن يتحدثوا عن أنفسهم".
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وأضاف: "إذا لم نتمكن من الحصول على أموال إضافية فسنفعل ما بوسعنا، لكن قدراتنا ستكون محدودة مقارنة بالدعم الذي قدمناه في السنوات الأخيرة".
وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.
وصوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
واعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقًا لمساعدة كييف بدأت تنفد، وبالتالي يتم تخفيض حزم الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. وخلال زيارة إلى كييف، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن حزمة المساعدات التالية ستبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لكن هذه الحزمة جزء من أموال تمت الموافقة عليها مسبقًا.
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