https://sputnikarabic.ae/20231206/النظام-الصاروخي-الفرط-صوتي-الروسي-أفانغارد--1083797563.html
النظام الصاروخي الفرط صوتي الروسي "أفانغارد"
النظام الصاروخي الفرط صوتي الروسي "أفانغارد"
النظام الصاروخي فرط الصوتي الروسي "أفانغارد"
2023-12-06T09:31+0000
2023-12-06T09:31+0000
2023-12-06T09:31+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083796937_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5af5edfab1b032f97b77a1f5e54964d0.png
صاروخ "أفانغارد" قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق. ببساطة هذا الصاروخ "سلاح نووي لا حماية منه بعد"، بحسب الخبراء.تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي ليصل إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة). وتتراوح قوة الرأس الحربي من 800 كيلوطن إلى 2 ميغاطن.اقرأ أيضا - تزويد قاعدة "ياسنينسكي" الروسية بصواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083796937_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_27c97dcf1c5bb1618150c232e7108af1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النظام الصاروخي فرط الصوتي الروسي أفانغارد
النظام الصاروخي فرط الصوتي الروسي أفانغارد
النظام الصاروخي الفرط صوتي الروسي "أفانغارد"
تعد منظومة "أفانغارد" الصاروخية واحدة من أبرز الابتكارات العسكرية الروسية، خلال السنوات العشر الماضية، وهي عبارة عن نظام صاروخي استراتيجي تفوق سرعته سرعة الصوت ولديه قدرات صاروخ باليستي عابر للقارات، بالإضافة إلى رأس حربي مناور.
صاروخ "أفانغارد" قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق. ببساطة هذا الصاروخ "سلاح نووي لا حماية منه بعد"، بحسب الخبراء.
تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي ليصل إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة). وتتراوح قوة الرأس الحربي من 800 كيلوطن إلى 2 ميغاطن.