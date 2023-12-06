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https://sputnikarabic.ae/20231206/النظام-الصاروخي-الفرط-صوتي-الروسي-أفانغارد--1083797563.html
النظام الصاروخي الفرط صوتي الروسي "أفانغارد"
النظام الصاروخي الفرط صوتي الروسي "أفانغارد"
النظام الصاروخي فرط الصوتي الروسي "أفانغارد"
2023-12-06T09:31+0000
2023-12-06T09:31+0000
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صاروخ "أفانغارد" قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق. ببساطة هذا الصاروخ "سلاح نووي لا حماية منه بعد"، بحسب الخبراء.تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي ليصل إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة). وتتراوح قوة الرأس الحربي من 800 كيلوطن إلى 2 ميغاطن.اقرأ أيضا - تزويد قاعدة "ياسنينسكي" الروسية بصواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات... فيديو
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النظام الصاروخي فرط الصوتي الروسي أفانغارد
النظام الصاروخي فرط الصوتي الروسي أفانغارد

النظام الصاروخي الفرط صوتي الروسي "أفانغارد"

09:31 GMT 06.12.2023
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تعد منظومة "أفانغارد" الصاروخية واحدة من أبرز الابتكارات العسكرية الروسية، خلال السنوات العشر الماضية، وهي عبارة عن نظام صاروخي استراتيجي تفوق سرعته سرعة الصوت ولديه قدرات صاروخ باليستي عابر للقارات، بالإضافة إلى رأس حربي مناور.
صاروخ "أفانغارد" قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق. ببساطة هذا الصاروخ "سلاح نووي لا حماية منه بعد"، بحسب الخبراء.
تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي ليصل إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة). وتتراوح قوة الرأس الحربي من 800 كيلوطن إلى 2 ميغاطن.
النظام الصاروخي فرط الصوتي الروسي أفانغارد - سبوتنيك عربي
النظام الصاروخي فرط الصوتي الروسي أفانغارد - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - تزويد قاعدة "ياسنينسكي" الروسية بصواريخ "أفانغارد" النووية العابرة للقارات... فيديو
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