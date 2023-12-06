https://sputnikarabic.ae/20231206/بايدن-يدعو-الكونغرس-للموافقة-العاجلة-على-طلب-تمويل-أوكرانيا-1083819278.html

بايدن يدعو الكونغرس للموافقة العاجلة على طلب تمويل أوكرانيا

بايدن يدعو الكونغرس للموافقة العاجلة على طلب تمويل أوكرانيا

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس للموافقة بشكل عاجل على طلب التمويل لكييف، موضحًا أنه "لا يمكنه الانتظار". 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T19:00+0000

2023-12-06T19:00+0000

2023-12-06T19:00+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال بايدن في خطاب خاص: "اليوم أود أن أتحدث عن الأولوية التي يواجهها الكونغرس في ضمان مصالح أمننا القومي، ومصالح شركائنا. لا يمكننا الانتظار".وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.وصوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.واعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقًا لمساعدة كييف بدأت تنفد، وبالتالي يتم تخفيض حزم الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. وخلال زيارة إلى كييف، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن حزمة المساعدات التالية ستبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لكن هذه الحزمة جزء من أموال تمت الموافقة عليها مسبقًا.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20231206/البيت-الأبيض-واشنطن-تقدر-بشدة-خطر-هزيمة-أوكرانيا-في-الصراع-1083815432.html

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