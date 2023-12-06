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بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة عمل... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231206/بوتين-يصل-الإمارات-في-زيارة-عمل-فيديو-1083798668.html
بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة عمل... فيديو
بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة عمل... فيديو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري فيها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T09:55+0000
2023-12-06T10:54+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن طائرة الرئيس الروسي قد هبطت في مطار أبو ظبي.كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف. ، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.وأجاب بيسكوف ردا على سؤال يتعلق بأهم المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة باستثناء النفط: "سيتم مناقشة العلاقات الثنائية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية والأجندة الإقليمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن قبل كل شيء سوف نتحدث عن العلاقات الثنائية".ويعتبر هذا اللقاء، هو الثاني بين الرئيسين الروسي والإماراتي هذا العام، حيث اجتمع الزعيمان سابقا في يونيو/ حزيران الماضي على هامش" منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وكذلك زار محمد آل نهيان بطرسبورغ في أكتوبر 2022.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة عمل... فيديو

09:55 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 10:54 GMT 06.12.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله في مطار أبوظبي، وعلى اليمين، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، 6 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله في مطار أبوظبي، وعلى اليمين، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik . POOL
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات في زيارة عمل، يجري فيها محادثات مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن طائرة الرئيس الروسي قد هبطت في مطار أبو ظبي.

ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.

كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف. ، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.

وبعد المحادثات في أبو ظبي، سيتوجه بوتين إلى الرياض، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارتيه إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأجاب بيسكوف ردا على سؤال يتعلق بأهم المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة باستثناء النفط: "سيتم مناقشة العلاقات الثنائية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية والأجندة الإقليمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن قبل كل شيء سوف نتحدث عن العلاقات الثنائية".
ويعتبر هذا اللقاء، هو الثاني بين الرئيسين الروسي والإماراتي هذا العام، حيث اجتمع الزعيمان سابقا في يونيو/ حزيران الماضي على هامش" منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وكذلك زار محمد آل نهيان بطرسبورغ في أكتوبر 2022.
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