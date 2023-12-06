https://sputnikarabic.ae/20231206/حديث-أخوي-بين-محمد-بن-سلمان-وأمير-قطر-يثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1083799029.html
"حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وأمير قطر يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
"حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وأمير قطر يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
أثار مقطع فيديو من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للدوحة ومراسم استقباله من قبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T10:06+0000
2023-12-06T10:06+0000
2023-12-06T10:06+0000
نادي الفيديو
السعودية
قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
ولي العهد محمد بن سلمان
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229461_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_9a52e2d2855cd04926a7b97af86927fa.jpg
وأبرز نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو دون صوت تظهر ما بدا أنه "حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.وتبادل رواد الإنترنت سواء من قطر أو المملكة العربية السعودية الإشادة بالأجواء الإيجابية بين قادتهم، آملين في استمرار العلاقات الطيبة بين جميع الدول العربية.وكان الأمير محمد بن سلمان قد ترأس، أمس الثلاثاء، وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر.وعلى هامش القمة الخليجية، التقى ولي العهد السعودي بأمير قطر، حيث بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري.
السعودية
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229461_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_511017e5e3c5a265bc3f605bad95fca3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, السعودية, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , ولي العهد محمد بن سلمان, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الأخبار
نادي الفيديو, السعودية, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , ولي العهد محمد بن سلمان, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الأخبار
"حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وأمير قطر يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
أثار مقطع فيديو من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للدوحة ومراسم استقباله من قبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو دون صوت تظهر ما بدا أنه "حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد
، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.
وتبادل رواد الإنترنت سواء من قطر أو المملكة العربية السعودية الإشادة بالأجواء الإيجابية بين قادتهم، آملين في استمرار العلاقات الطيبة بين جميع الدول العربية.
وكان الأمير محمد بن سلمان
قد ترأس، أمس الثلاثاء، وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر.
وعلى هامش القمة الخليجية، التقى ولي العهد السعودي بأمير قطر، حيث بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري.