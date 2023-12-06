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https://sputnikarabic.ae/20231206/حديث-أخوي-بين-محمد-بن-سلمان-وأمير-قطر-يثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1083799029.html
"حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وأمير قطر يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
"حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وأمير قطر يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
أثار مقطع فيديو من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للدوحة ومراسم استقباله من قبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T10:06+0000
2023-12-06T10:06+0000
نادي الفيديو
السعودية
قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
ولي العهد محمد بن سلمان
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
الأخبار
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وأبرز نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو دون صوت تظهر ما بدا أنه "حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.وتبادل رواد الإنترنت سواء من قطر أو المملكة العربية السعودية الإشادة بالأجواء الإيجابية بين قادتهم، آملين في استمرار العلاقات الطيبة بين جميع الدول العربية.وكان الأمير محمد بن سلمان قد ترأس، أمس الثلاثاء، وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر.وعلى هامش القمة الخليجية، التقى ولي العهد السعودي بأمير قطر، حيث بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري.
السعودية
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نادي الفيديو, السعودية, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , ولي العهد محمد بن سلمان, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الأخبار
نادي الفيديو, السعودية, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , ولي العهد محمد بن سلمان, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الأخبار

"حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وأمير قطر يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو

10:06 GMT 06.12.2023
© Photoأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتصافحان خلال القمة العربية الـ32 في جدة
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتصافحان خلال القمة العربية الـ32 في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Photo
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أثار مقطع فيديو من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للدوحة ومراسم استقباله من قبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو دون صوت تظهر ما بدا أنه "حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.
وتبادل رواد الإنترنت سواء من قطر أو المملكة العربية السعودية الإشادة بالأجواء الإيجابية بين قادتهم، آملين في استمرار العلاقات الطيبة بين جميع الدول العربية.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد ترأس، أمس الثلاثاء، وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر.
وعلى هامش القمة الخليجية، التقى ولي العهد السعودي بأمير قطر، حيث بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري.
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