https://sputnikarabic.ae/20231207/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-أفراد-وكيانات-بزعم-تمويلهم-أنصار-الله-1083857357.html
أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بزعم تمويلهم "أنصار الله"
أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بزعم تمويلهم "أنصار الله"
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات بزعم مسؤوليتهم عن تمويل جماعة "أنصار الله" اليمنية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T17:24+0000
2023-12-07T17:24+0000
2023-12-07T17:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن
إيران
أنصار الله
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104332/08/1043320863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898f10b8884aa06b43dc8d1b2f9fc141.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، إنها "فرضت اليوم عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات بسبب بيع وشحن السلع الإيرانية، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، لـ(أنصار الله) في اليمن".وأضاف البيان أن "التمويل كان يتم من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة". وأوضح أن "هؤلاء الأشخاص، يعملون تحت رعاية الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية والوكيل المالي لفيلق القدس، سعيد الجمل، كحلقة وصل مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى شركاء المسلحين في اليمن".وبحسب البيان "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة هي هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية". وأشار البيان إلى أنه "منذ أكتوبر الماضي، نفذ الحوثيون عدة هجمات غير مبررة بالصواريخ وطائرات بدون طيار تهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن". وأكد أن "السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية اضطرت إلى الرد دفاعًا عن النفس على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون". ووفقا للبيان، فإن "مثل هذه التصرفات تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد بتوسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد صرح في وقت سابق، بأن الجماعة ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231130/مدمرة-أمريكية-تسقط-طائرة-مسيرة-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-في-جنوبي-البحر-الأحمر-1083611155.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104332/08/1043320863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6982dbe66cdfd3153f09e44a127619f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, إيران, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, إيران, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بزعم تمويلهم "أنصار الله"
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات بزعم مسؤوليتهم عن تمويل جماعة "أنصار الله" اليمنية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، إنها "فرضت اليوم عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات بسبب بيع وشحن السلع الإيرانية، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، لـ(أنصار الله
) في اليمن".
وأضاف البيان أن "التمويل كان يتم من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة".
وأوضح أن "هؤلاء الأشخاص، يعملون تحت رعاية الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية والوكيل المالي لفيلق القدس، سعيد الجمل، كحلقة وصل مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى شركاء المسلحين في اليمن".
وبحسب البيان "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران
، والنتيجة هي هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية".
وأشار البيان إلى أنه "منذ أكتوبر الماضي، نفذ الحوثيون عدة هجمات غير مبررة بالصواريخ وطائرات بدون طيار تهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأكد أن "السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية اضطرت إلى الرد دفاعًا عن النفس على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون".
ووفقا للبيان، فإن "مثل هذه التصرفات تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد بتوسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس
".
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد صرح في وقت سابق، بأن الجماعة ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.