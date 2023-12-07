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الجيش الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و27 مسيرة أوكرانية
Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-و27-مسيرة-أوكرانية---عاجل-1083837170.html
الجيش الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و27 مسيرة أوكرانية
الجيش الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و27 مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" و27 مسيرة أوكرانية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T11:41+0000
2023-12-07T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيسيلايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلةى من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".ووفقا للدفاع: "تم اسقاط صاروخين من طراز "هيمارس" وهارم"دار". وقال البيان: "في اتجاه زابوروجيه، ضربت وحدات من القوات الروسية وغارات الطيران ونيران المدفعية مجموعات من العسكريين من اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينه في مقاطعة زابوروجيه".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231207/مدفع-دي--30-الروسي-يدمر-آليات-أوكرانية-مدججة-بالذخائر-فيديو-1083829774.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و27 مسيرة أوكرانية

11:41 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 07.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" و27 مسيرة أوكرانية.
وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيسيلايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلةى من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
ووفقا للدفاع: "تم اسقاط صاروخين من طراز "هيمارس" وهارم"دار".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 طائرة دون طيار أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وقال البيان: "في اتجاه زابوروجيه، ضربت وحدات من القوات الروسية وغارات الطيران ونيران المدفعية مجموعات من العسكريين من اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينه في مقاطعة زابوروجيه".

وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين بالإضافة إلى مدفعي من طراز "غفوذديكا".

جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
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07:30 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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