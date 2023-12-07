https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-سو-25-و27-مسيرة-أوكرانية---عاجل-1083837170.html

الجيش الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و27 مسيرة أوكرانية

الجيش الروسي يسقط مقاتلة "سو-25" و27 مسيرة أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" و27 مسيرة أوكرانية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T11:41+0000

2023-12-07T11:41+0000

2023-12-07T11:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيسيلايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلةى من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".ووفقا للدفاع: "تم اسقاط صاروخين من طراز "هيمارس" وهارم"دار". وقال البيان: "في اتجاه زابوروجيه، ضربت وحدات من القوات الروسية وغارات الطيران ونيران المدفعية مجموعات من العسكريين من اللواء الميكانيكي 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينه في مقاطعة زابوروجيه".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دومباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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