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الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة
الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة
أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الخميس، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (86 عاما) "لا يزال مستقرا". 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T20:49+0000
2023-12-07T20:55+0000
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جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية. وكان أمير الكويت قد تعرض منذ أسبوع، لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.ووقتها، قال وزير الديوان الأميري، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".ولم يكشف الوزير الكويتي، الأزمة الصحية التي يعاني منها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.يذكر أن أمير الكويت، كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20231129/أمير-الكويت-يتعرض-لوعكة-صحية-وينقل-إلى-المستشفى-لتلقي-العلاج--1083577896.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار

الديوان الأميري: الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة

20:49 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 20:55 GMT 07.12.2023)
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الخميس، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (86 عاما) "لا يزال مستقرا".
جاء ذلك في تصريحات للشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية.
وكان أمير الكويت قد تعرض منذ أسبوع، لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
رئيس وزراء الكويت الجديد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
أمير الكويت يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج
29 نوفمبر, 07:58 GMT
ووقتها، قال وزير الديوان الأميري، إن "أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية".
ولم يكشف الوزير الكويتي، الأزمة الصحية التي يعاني منها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.
يذكر أن أمير الكويت، كان قد فوض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
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