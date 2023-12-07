https://sputnikarabic.ae/20231207/القسام-تعلن-تدمير-135-آلية-عسكرية-إسرائيلية-خلال-الـ72-ساعة-الماضية-1083859091.html
"القسام" تعلن تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الماضية
"القسام" تعلن تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الماضية
أعلن "أبو عبيدة"، المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الماضية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T18:46+0000
2023-12-07T18:46+0000
2023-12-07T18:46+0000
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وقال أبو عبيدة في بيان: "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر ".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231207/إعلام-فريق-عسكري-بريطاني-في-الضفة-الغربية-لإعداد-السلطة-الفلسطينية-لتولي-إدارة-غزة-1083857790.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
"القسام" تعلن تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الماضية
أعلن "أبو عبيدة"، المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الماضية.
وقال أبو عبيدة في بيان: "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر ".
وأضاف البيان: "كما دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل
، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.