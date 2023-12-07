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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو
كثف الجيش الإسرائيلي قصف منازل المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة وخاصة الجنوبية منها، كما واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام مدن الضفة الغربية.
وأفادت وكالة "صفا" الفلسطينية بأن قوه كبيره من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة الغربية، كما دوت صافرات الإنذار في مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام القوات للمدينة.
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