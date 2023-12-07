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https://sputnikarabic.ae/20231207/بوتين-قريبا-سيتم-تقويض-احتكار-البنوك-الغربية-الكبرى-بالكامل-1083839537.html
بوتين: قريبا سيتم تقويض احتكار البنوك الغربية الكبرى بالكامل
بوتين: قريبا سيتم تقويض احتكار البنوك الغربية الكبرى بالكامل
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الدلائل تشير إلى أنه في المستقبل القريب سيتم تقويض احتكار البنوك الغربية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T12:45+0000
2023-12-07T13:03+0000
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وقال بوتين في كلمة له خلال منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، الذي ينظمه مصرف "في تي بي" الروسي في العاصمة موسكو: "وفقا للخبراء، سيؤدي هذا في السنوات المقبلة إلى ثورة حقيقية من شأنها أن تقوض في النهاية احتكار البنوك الغربية الكبرى، وكما نرى، فهم أنفسهم ليسوا بأفضل حال، على الأقل بعض منهم. هذا أمر مؤكد".وأضاف: "من الواضح أن هذه الإجراءات تدمر نظام العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية، التي تم بناؤها على مدى عقود، بما في ذلك وقبل كل شيء من قبل الغرب نفسه".وأشار الرئيس بوتين إلى أن الدول الغربية تتصرف الآن في العلاقات الاقتصادية وفقا لمبدأ "الصديق - العدو" ، حيث "يسمح في سرقة العدو" وتجميد أصوله أو أخذها أو تصفيتها نتيجة للتخريب، كما كان الحال مع "التيار الشمالي".وأردف بوتين حول القيود المفروضة على أنظمة الدفع لروسيا: "من الواضح أن الأهداف التي وضعها ذوو النوايا السيئة بما يخصنا لم تتحقق، بل على العكس نحن نعزز أكثر سيادتنا في هذا المجال ونقوم بذلك بثقة كافية".ومض بوتين، بالقول: "البنية التحتية المالية، القائمة على هيمنة الدولار واليورو، وإجراء التسويات حصريا من خلال البنوك الغربية ونظام سويفت فقدت مصداقيتها، واليوم يأخذ مكانها بنجاح نظام التسويات بالعملات الوطنية".
https://sputnikarabic.ae/20231207/بوتين-وابن-سلمان-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-الوضع-في-الشرق-الأوسط-وأوكرانيا--1083836546.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: قريبا سيتم تقويض احتكار البنوك الغربية الكبرى بالكامل

12:45 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 13:03 GMT 07.12.2023)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن موضوع "الحياة بدون عولمة: توحيد الاقتصادات السيادية" في منتدى الاستثمار "في تي بي" روسيا تنادي!"، 7 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن موضوع الحياة بدون عولمة: توحيد الاقتصادات السيادية في منتدى الاستثمار في تي بي روسيا تنادي!، 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الدلائل تشير إلى أنه في المستقبل القريب سيتم تقويض احتكار البنوك الغربية.
وقال بوتين في كلمة له خلال منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، الذي ينظمه مصرف "في تي بي" الروسي في العاصمة موسكو: "وفقا للخبراء، سيؤدي هذا في السنوات المقبلة إلى ثورة حقيقية من شأنها أن تقوض في النهاية احتكار البنوك الغربية الكبرى، وكما نرى، فهم أنفسهم ليسوا بأفضل حال، على الأقل بعض منهم. هذا أمر مؤكد".

وتابع الرئيس بوتين: "تعلمون أن النظام العالمي للعلاقات الاقتصادية برمته يمر الآن بتغيرات جذرية، وكما قيل للتو، لا رجعة فيها، وهي مرتبطة مع قدوم نموذج متعدد الأقطاب ليحل محل النماذج القائمة للعولمة".

وأضاف: "من الواضح أن هذه الإجراءات تدمر نظام العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية، التي تم بناؤها على مدى عقود، بما في ذلك وقبل كل شيء من قبل الغرب نفسه".
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وأشار الرئيس بوتين إلى أن الدول الغربية تتصرف الآن في العلاقات الاقتصادية وفقا لمبدأ "الصديق - العدو" ، حيث "يسمح في سرقة العدو" وتجميد أصوله أو أخذها أو تصفيتها نتيجة للتخريب، كما كان الحال مع "التيار الشمالي".

وقال بوتين خلال المنتدى: "نحن نريد إنشاء نموذج جديد، نموذجا ديمقراطيا حقًا، نموذجا تسود فيه المنافسة الحقيقية والعادلة بين جميع المشاركين في النشاط الاقتصادي".

وأردف بوتين حول القيود المفروضة على أنظمة الدفع لروسيا: "من الواضح أن الأهداف التي وضعها ذوو النوايا السيئة بما يخصنا لم تتحقق، بل على العكس نحن نعزز أكثر سيادتنا في هذا المجال ونقوم بذلك بثقة كافية".
ومض بوتين، بالقول: "البنية التحتية المالية، القائمة على هيمنة الدولار واليورو، وإجراء التسويات حصريا من خلال البنوك الغربية ونظام سويفت فقدت مصداقيتها، واليوم يأخذ مكانها بنجاح نظام التسويات بالعملات الوطنية".
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