https://sputnikarabic.ae/20231207/تونسي-يصبح-أول-قاضي-عربي-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-1083860550.html
تونسي يصبح أول قاضي عربي في المحكمة الجنائية الدولية
تونسي يصبح أول قاضي عربي في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، عن انتخاب أستاذ القانون الدولي، الدكتور هيكل بن محفوظ، في منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية، للعهدة 2024-2033. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T19:32+0000
2023-12-07T19:32+0000
2023-12-07T19:32+0000
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وقالت في بيان رسمي، إنه "بهذا الانتخاب يصبح الدكتور هيكل بن محفوظ أول قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك منذ بدء سريان عمل هذا الجهاز القضائي الدولي في عام 2002"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية. وأشارت الوزارة إلى أنه جرى انتخاب هيكل بن محفوظ، خلال الانتخابات التي جرت في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء، بمناسبة أشغال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة، والذي انضمّت إليه تونس في عام 2011.وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "هذا النجاح يمثّل اعترافا بالكفاءة العالية للمترشح التونسي وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدة أشهر بتونس وبالخارج، سهرت عليها وزارة الشؤون الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة بالخارج، بدعم عدد من الهياكل الوطنية المعنية، وبإشراف السّلطات العليا للبلاد".كما لفتت إلى أن "انتخاب المترشح التونسي، هيكل بن محفوظ، يترجم التزام بلادنا الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمسّ المجتمع الدولي بأسره، والمتمثّلة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومنع ارتكابها مجددا".
https://sputnikarabic.ae/20231120/إيران-تستعد-لرفع-دعوى-قضائية-أمام-المحكمة-الجنائية-الدولية-ضد-إسرائيل-1083331064.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
تونسي يصبح أول قاضي عربي في المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، عن انتخاب أستاذ القانون الدولي، الدكتور هيكل بن محفوظ، في منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية، للعهدة 2024-2033.
وقالت في بيان رسمي، إنه "بهذا الانتخاب يصبح الدكتور هيكل بن محفوظ أول قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك منذ بدء سريان عمل هذا الجهاز القضائي الدولي في عام 2002"، وفقا لفضائية
"نسمة" التونسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى انتخاب هيكل بن محفوظ، خلال الانتخابات التي جرت في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء، بمناسبة أشغال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة، والذي انضمّت إليه تونس في عام 2011.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "هذا النجاح يمثّل اعترافا بالكفاءة العالية للمترشح التونسي وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدة أشهر بتونس وبالخارج، سهرت عليها وزارة الشؤون الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة بالخارج، بدعم عدد من الهياكل الوطنية المعنية، وبإشراف السّلطات العليا للبلاد".
كما لفتت إلى أن "انتخاب المترشح التونسي، هيكل بن محفوظ، يترجم التزام بلادنا الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمسّ المجتمع الدولي بأسره، والمتمثّلة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومنع ارتكابها مجددا".