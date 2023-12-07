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https://sputnikarabic.ae/20231207/خبير-إذا-لم-يتم-كبح-العقلية-الانتقامية-لإسرائيل-سيواجه-العالم-مواجهات-لا-يعرف-حجمها-1083846165.html
خبير: إذا لم يتم كبح العقلية الانتقامية لإسرائيل سيواجه العالم مواجهات لا يعرف حجمها
خبير: إذا لم يتم كبح العقلية الانتقامية لإسرائيل سيواجه العالم مواجهات لا يعرف حجمها
نناقش في"حصاد الأسبوع"، غوتيريش يعلن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة، زعماء "مجموعة السبع" يوافقون على مواصلة تقديم المساعدة لكييف، استقبال... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T14:09+0000
2023-12-07T14:09+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: إذا لم يتم كبح العقلية الانتقامية لإسرائيل سيواجه العالم مواجهات لا يُعرف حجمها
خبير: إذا لم يتم كبح العقلية الانتقامية لإسرائيل سيواجه العالم مواجهات لا يُعرف حجمها
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، والتي تعد "أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق"، محذرًا في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن "حرب إسرائيل على قطاع غزة، قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين". عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب على غزة، تحدث لبرنامجنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد رفيق عوض، قائلا:خبير: بايدن خسر الانتخابات قبل أن تبدأ بسبب أوكرانياأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، موافقة جميع زعماء "مجموعة السبع" على مواصلة تقديم المساعدة لكييف، وفرض عقوبات على موسكو، حتى في ظل الوضع الدولي الراهن، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، رفض تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا.حول هذا الموضوع، قال المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس لـ"حصاد الأسبوع":خبير: بوتين استطاع فتح قنوات مع دول المنطقة العربيةبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية وملفات المنطقة كالحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك ملف سوريا والسودان واليمن، وتطبيع العلاقات السعودية الإيرانية، إضافة إلى التجارة والاستثمار والطاقة.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، محمد الحمادي، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

خبير: إذا لم يتم كبح العقلية الانتقامية لإسرائيل سيواجه العالم مواجهات لا يعرف حجمها

14:09 GMT 07.12.2023
راديو
خبير: إذا لم يتم كبح العقلية الانتقامية لإسرائيل سيواجه العالم مواجهات لا يُعرف حجمها
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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نناقش في"حصاد الأسبوع"، غوتيريش يعلن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة، زعماء "مجموعة السبع" يوافقون على مواصلة تقديم المساعدة لكييف، استقبال مهيب للرئيس بوتين في الإمارات والسعودية، تعليق مفاوضات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع، روسيا ترسل للصومال شحنة حبوب وزنها 25 ألف طن، الإمارات تخصص 150 مليون دولار لحل مشكلة نقص المياه.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، والتي تعد "أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق"، محذرًا في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن "حرب إسرائيل على قطاع غزة، قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين". عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب على غزة، تحدث لبرنامجنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد رفيق عوض، قائلا:

مواقف غوتيريش تراها إسرائيل وكأنها هدم للرواية الإسرائيلية، التي ترافقت مع هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فإذا لم يتم كبح جماح إسرائيل وهذه العقلية الانتقامية، فسوف يتقدم العالم نحو مواجهات لا نعرف حجمها وقد تنتقل هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة لأن تكون ليس فقط إقليمية بل وعالمية.

خبير: بايدن خسر الانتخابات قبل أن تبدأ بسبب أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، موافقة جميع زعماء "مجموعة السبع" على مواصلة تقديم المساعدة لكييف، وفرض عقوبات على موسكو، حتى في ظل الوضع الدولي الراهن، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، رفض تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا.
حول هذا الموضوع، قال المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس لـ"حصاد الأسبوع":

واضحة هي حالة الانقسام في الداخل الأمريكي وهناك إدراك أن الرئيس بايدن، يثقل على الميزانية التي يتحمل دافعو الضرائب أعباءها، لذلك رأت واشنطن أنه من الضروري تحميل هذه الأعباء لمجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي، بسبب الاستياء الشعبي من تفضيل مصلحة الجمهوريين والديمقراطيين على مصلحة الشعب الأمريكي والمتاجرة بالأزمة الأوكرانية، وهذا ما يجعلني أقول إن بايدن خسر الانتخابات قبل أن تبدأ.

خبير: بوتين استطاع فتح قنوات مع دول المنطقة العربية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية وملفات المنطقة كالحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك ملف سوريا والسودان واليمن، وتطبيع العلاقات السعودية الإيرانية، إضافة إلى التجارة والاستثمار والطاقة.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، محمد الحمادي، لبرنامجنا:

هذه الزيارة هامة جدا لأن الرئيس بوتين، شخصية مؤثرة وفعالة ولها حضورها واستطاع فتح قنوات مع دول المنطقة في العديد من المجالات والنظر لروسيا كحليف وشريك موثوق بسبب الجهود التي بذلها، والدور الأهم خلق التوازن العالمي في المنطقة بعد 30 عاما الماضية، التي شهدت استقطابا غربيا كاملا وبما أن مصالح دول المنطقة متنوعة ومتوزعة ووجود روسيا بالشكل الحالي يحتم التعاون معها على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.

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