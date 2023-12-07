https://sputnikarabic.ae/20231207/خبير-إذا-لم-يتم-كبح-العقلية-الانتقامية-لإسرائيل-سيواجه-العالم-مواجهات-لا-يعرف-حجمها-1083846165.html

خبير: إذا لم يتم كبح العقلية الانتقامية لإسرائيل سيواجه العالم مواجهات لا يعرف حجمها

خبير: إذا لم يتم كبح العقلية الانتقامية لإسرائيل سيواجه العالم مواجهات لا يعرف حجمها

نناقش في"حصاد الأسبوع"، غوتيريش يعلن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة، زعماء "مجموعة السبع" يوافقون على مواصلة تقديم المساعدة لكييف، استقبال... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T14:09+0000

2023-12-07T14:09+0000

2023-12-07T14:09+0000

راديو

حصاد الأسبوع

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خبير: إذا لم يتم كبح العقلية الانتقامية لإسرائيل سيواجه العالم مواجهات لا يُعرف حجمها خبير: إذا لم يتم كبح العقلية الانتقامية لإسرائيل سيواجه العالم مواجهات لا يُعرف حجمها

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، والتي تعد "أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق"، محذرًا في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن "حرب إسرائيل على قطاع غزة، قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين". عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب على غزة، تحدث لبرنامجنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد رفيق عوض، قائلا:خبير: بايدن خسر الانتخابات قبل أن تبدأ بسبب أوكرانياأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، موافقة جميع زعماء "مجموعة السبع" على مواصلة تقديم المساعدة لكييف، وفرض عقوبات على موسكو، حتى في ظل الوضع الدولي الراهن، لكن مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية، رفض تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا.حول هذا الموضوع، قال المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس لـ"حصاد الأسبوع":خبير: بوتين استطاع فتح قنوات مع دول المنطقة العربيةبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية وملفات المنطقة كالحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك ملف سوريا والسودان واليمن، وتطبيع العلاقات السعودية الإيرانية، إضافة إلى التجارة والاستثمار والطاقة.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، محمد الحمادي، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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