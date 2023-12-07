https://sputnikarabic.ae/20231207/رئيسي-روسيا-وإيران-لديهما-وجهات-نظر-مشتركة-بشأن-السلام-والاستقرار-في-المنطقة-1083832162.html
رئيسي: روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة
رئيسي: روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن موسكو... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T08:34+0000
2023-12-07T08:34+0000
2023-12-07T08:34+0000
روسيا
إيران
العالم
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وقال رئيسي في تصريحات صحفية، اليوم، قبيل توجهه إلى موسكو نقلتها وكالة "إرنا": "روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما وجهات نظر مشتركة بشأن القضايا الإقليمية".وأشار إلى أن زيارته لروسيا هدفها التشاور بشأن العديد من القضايا الحساسة في المنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة" أهم محاور زيارته إلى موسكو.ولفت إلى أن استكمال ممر النقل الدولي "شمال - جنوب" سيكون أحد محاور المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأفاد الكرملين بأن بوتين ورئيسي سيناقشان اليوم الخميس في موسكو مشاريع النقل والطاقة ومشاريع في المجال التجاري والاقتصادي.وتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20231205/مساعد-الرئيس-الروسي-محادثات-بوتين-مع-قادة-الإمارات-والسعودية-وإيران-ستتطرق-للعملية-العسكرية-الخاصة-1083775317.html
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روسيا, إيران, العالم
رئيسي: روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن موسكو وطهران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال رئيسي في تصريحات صحفية، اليوم، قبيل توجهه إلى موسكو نقلتها وكالة "إرنا": "روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما وجهات نظر مشتركة بشأن القضايا الإقليمية".
وأشار إلى أن زيارته لروسيا هدفها التشاور بشأن العديد من القضايا الحساسة في المنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة" أهم محاور زيارته إلى موسكو.
ولفت إلى أن استكمال ممر النقل الدولي "شمال - جنوب" سيكون أحد محاور المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأفاد الكرملين بأن بوتين ورئيسي سيناقشان اليوم الخميس في موسكو مشاريع النقل والطاقة ومشاريع في المجال التجاري والاقتصادي.
وتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.