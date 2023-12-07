https://sputnikarabic.ae/20231207/سياسي-فرنسي-بوتين-يحظى-باستقبال-مهيب-في-السعودية-1083827192.html

سياسي فرنسي: بوتين يحظى باستقبال مهيب في السعودية

سياسي فرنسي: بوتين يحظى باستقبال مهيب في السعودية

كتب زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم استقباله في المملكة العربية السعودية بمهابة كبيرة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T05:05+0000

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روسيا

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السعودية

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وقال فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "تم استقبال فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية بضجة كبيرة".ووفقا له، فإنه في الوقت نفسه، جاءت زيارة الرئيس الروسي على خلفية "مزاعم بأن موسكو معزولة على الساحة الدولية" وأصبحت "ضحية للعقوبات الرهيبة التي فرضتها أورسولا (رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين)".وأضاف السياسي: "يا له من غباء! (يقصد السياسة الغربية) يجب علينا تغيير المسار بشكل كامل وسريع".ووصل بوتين في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، قد بدآ المحادثات في الرياض، حيث يعقد الاجتماع بشكل موسع بحضور وفود من البلدين، ومن المخطط مناقشة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والتفاعل في صيغ متعددة الأطراف.كما زار الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس، دولة الإمارات، وأجرى محادثات مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.

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