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https://sputnikarabic.ae/20231207/سياسي-فرنسي-بوتين-يحظى-باستقبال-مهيب-في-السعودية-1083827192.html
سياسي فرنسي: بوتين يحظى باستقبال مهيب في السعودية
سياسي فرنسي: بوتين يحظى باستقبال مهيب في السعودية
كتب زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم استقباله في المملكة العربية السعودية بمهابة كبيرة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T05:05+0000
2023-12-07T05:05+0000
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وقال فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "تم استقبال فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية بضجة كبيرة".ووفقا له، فإنه في الوقت نفسه، جاءت زيارة الرئيس الروسي على خلفية "مزاعم بأن موسكو معزولة على الساحة الدولية" وأصبحت "ضحية للعقوبات الرهيبة التي فرضتها أورسولا (رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين)".وأضاف السياسي: "يا له من غباء! (يقصد السياسة الغربية) يجب علينا تغيير المسار بشكل كامل وسريع".ووصل بوتين في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، قد بدآ المحادثات في الرياض، حيث يعقد الاجتماع بشكل موسع بحضور وفود من البلدين، ومن المخطط مناقشة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والتفاعل في صيغ متعددة الأطراف.كما زار الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس، دولة الإمارات، وأجرى محادثات مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.
https://sputnikarabic.ae/20231206/محمد-بن-سلمان-التعاون-السياسي-بين-السعودية-وروسيا-سيؤثر-إيجابيا-على-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1083818067.html
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روسيا, العالم, السعودية
روسيا, العالم, السعودية

سياسي فرنسي: بوتين يحظى باستقبال مهيب في السعودية

05:05 GMT 07.12.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي (بوتين) إلى المملكة العربية السعودية
زيارة الرئيس الروسي (بوتين) إلى المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
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كتب زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم استقباله في المملكة العربية السعودية بمهابة كبيرة.
وقال فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "تم استقبال فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية بضجة كبيرة".
ووفقا له، فإنه في الوقت نفسه، جاءت زيارة الرئيس الروسي على خلفية "مزاعم بأن موسكو معزولة على الساحة الدولية" وأصبحت "ضحية للعقوبات الرهيبة التي فرضتها أورسولا (رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين)".
وأضاف السياسي: "يا له من غباء! (يقصد السياسة الغربية) يجب علينا تغيير المسار بشكل كامل وسريع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي: لا شيء يمكن أن يعيق التعاون بيننا
أمس, 17:43 GMT
ووصل بوتين في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، قد بدآ المحادثات في الرياض، حيث يعقد الاجتماع بشكل موسع بحضور وفود من البلدين، ومن المخطط مناقشة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والتفاعل في صيغ متعددة الأطراف.
كما زار الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس، دولة الإمارات، وأجرى محادثات مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.
ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.
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